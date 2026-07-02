 Ötən ay 68 aptekdə yoxlama keçirilib, 10-da nöqsan aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ötən ay 68 aptekdə yoxlama keçirilib, 10-da nöqsan aşkarlanıb

First News Media11:10 - Bu gün
Ötən ay 68 aptekdə yoxlama keçirilib, 10-da nöqsan aşkarlanıb

İyun ayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) ümumilikdə 56 planlı və 12 plandankənar olmaqla 68 aptekdə yoxlama aparıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AEM məlumat yayıb.

Yoxlamalardan 58-i Bakı şəhərində, 10-u isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Keçirilən yoxlamaların 56-sı planlı, 12-si isə plandankənar olub.

Yoxlamaların nəticələrinə əsasən, 10 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.

Aşkarlanmış pozuntularla bağlı saxlanma şəraitinin tələblərinə əməl edilmədiyinə görə 11 adda, ümumilikdə 38 qutu dərman vasitəsi satışdan kənarlaşdırılıb.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq 9 inzibati protokol tərtib olunub.

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