 AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI

First News Media16:12 - Bu gün
AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) məxsus bir sıra yol istismar qurumları ləğv olunduğunu elan edib.
 
1news.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunub.

Qərara əsasən, agentliyin ləğv olunduğunu elan yol istismar şirkətləri aşağıdakılardır:

"Bakı 1 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Zaur Həmzəyev,

"Bakı 5 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru İntiqam Hüseynov,

 "Bakı 6 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Tural Dəmirli,

"Bakı 7 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Müşviq İmranov,

"Bakı 8 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Cabir Qurbanov,

"Bakı 9 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Natiq İsmayılov,

"Bakı 10 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Elman Cavadi,

"1 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Etibar Kərimov,

"17 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Şahin Süleymanov,

"18 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Camal Sadıxov.

Xatırladaq ki, daha əvvəl 1, 2 və 3 nömrəli Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri və 1 nömrəli Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası MMC, 2 nömrəli Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ləğv edilib. Bundan əlavə, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 nömrəli Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri də ləğvolunduqlarını elan edib.

Paylaş:
191

Aktual

Mövqe

Avropa İttifaqının Azərbaycana artan marağı - Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri nəyi dəyişəcək? - MÜSAHİBƏ

Mövqe

Azərbaycan diplomatiyası: Beynəlxalq uğurlar, yeni tərəfdaşlıqlar və gələcək hədəflər

Mövqe

Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Cəmiyyət

Ordubadda avtomobil boru xəttinə çırpılıb, qaz təchizatı dayandırılıb

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 281 milyon manata yaxın azalıb

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Balaxanıda müəmmalı ölüm: yaşlı kişi evində bıçaqlanmış halda tapıldı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

Son xəbərlər

Ordubadda avtomobil boru xəttinə çırpılıb, qaz təchizatı dayandırılıb

Bu gün, 17:55

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 281 milyon manata yaxın azalıb

Bu gün, 17:47

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Bu gün, 17:45

Balaxanıda müəmmalı ölüm: yaşlı kişi evində bıçaqlanmış halda tapıldı

Bu gün, 17:35

Ötən il Azərbaycanda qeydiyyatda olan daun sindromlu şəxslərin sayında azalma müşahidə olunub

Bu gün, 17:30

Polşada dörd gənc kütləvi terror aktları hazırlamaqda ittiham olunur

Bu gün, 17:18

Sabah geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 17:04

Avropa İttifaqının Azərbaycana artan marağı - Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri nəyi dəyişəcək? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:03

Çində qızıl medal qazanan Vladimir Dolmatov: "Saat fərqinə uyğunlaşmaq asan olmadı"

Bu gün, 16:51

Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

Bu gün, 16:20

Bu şəxslər 40 minədək cərimələnəcək

Bu gün, 16:17

AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI

Bu gün, 16:12

Bir nəfər başqasının yerinə qabiliyyət imtahanı verməyə cəhd edib - DİM-dən xəbərdarlıq

Bu gün, 16:09

Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:32

Azərbaycan diplomatiyası: Beynəlxalq uğurlar, yeni tərəfdaşlıqlar və gələcək hədəflər

Bu gün, 15:30

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:15

Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

AMB 4 ödəniş təşkilatına çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:58

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bu gün, 14:26

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər