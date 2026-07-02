AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) məxsus bir sıra yol istismar qurumları ləğv olunduğunu elan edib.
1news.az iqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunub.
Qərara əsasən, agentliyin ləğv olunduğunu elan yol istismar şirkətləri aşağıdakılardır:
"Bakı 1 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Zaur Həmzəyev,
"Bakı 5 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru İntiqam Hüseynov,
"Bakı 6 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Tural Dəmirli,
"Bakı 7 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Müşviq İmranov,
"Bakı 8 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Cabir Qurbanov,
"Bakı 9 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Natiq İsmayılov,
"Bakı 10 №-li Yol İstismarı” MMC – direktoru Elman Cavadi,
"1 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Etibar Kərimov,
"17 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Şahin Süleymanov,
"18 №-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı” MMC – direktoru Camal Sadıxov.
Xatırladaq ki, daha əvvəl 1, 2 və 3 nömrəli Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri və 1 nömrəli Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası MMC, 2 nömrəli Regional Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması və Ekologiyası Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ləğv edilib. Bundan əlavə, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10 nömrəli Avtomobil Yollarının Yaşıllaşdırılması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri də ləğvolunduqlarını elan edib.