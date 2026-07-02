 Bu şəxslər 40 minədək cərimələnəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu şəxslər 40 minədək cərimələnəcək

First News Media16:17 - Bu gün
Bu şəxslər 40 minədək cərimələnəcək

Azərbaycanın İnzibati Xətalar Məcəlləsində taksi fəaliyyəti və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması sahəsində yol verilən bir sıra pozuntulara görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur.

1news.az Ajans.az-a istinadla xəbər verir ki, "Taksi" tanınma nişanları, taksometr və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər məlumat göstəriciləri olmadan, həmçinin nasaz və ya plombu pozulmuş taksometrlə sərnişin daşınmasına görə 50 manat cərimə tətbiq edilir.

Eyni zamanda, avtobuslarda və taksilərdə tütün çəkilməsinə, eləcə də sərnişinlərin, baqaj yerlərinin sayı və baqajın kütləsinə dair müəyyən olunmuş tələblərin pozulmasına görə də 50 manat cərimə nəzərdə tutulur.

Qanunvericiliyə əsasən, taksilərin yalnız onlar üçün ayrılmış və 5.14 nişanı ilə işarələnmiş dayanacaq yerlərindən kənarda sifariş qəbul etmək məqsədilə dayanmasına, taksi minik avtomobili ilə sərnişin daşımalarının buraxılış kartında göstərilən ərazi hüdudlarından kənarda həyata keçirilməsinə, eləcə də taksometrin müəyyən etdiyi məbləğdən əlavə ödəniş tələb olunmasına görə də 50 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə, buraxılış vəsiqəsi olmadan daşıyıcı tərəfindən taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşınmasının təşkilinə görə vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 1000 manat məbləğində cərimə edilir. Buraxılış kartı olmadan taksi minik avtomobili ilə sərnişin daşınmasına görə isə 50 manat cərimə tətbiq olunur.

Məcəllədə icazə olmadan taksi sifarişi operatoru kimi fəaliyyət göstərilməsinə görə vəzifəli şəxslər üçün 10 min manat, hüquqi şəxslər üçün isə 40 min manat məbləğində cərimə müəyyən edilib.

Bundan başqa, taksi sifarişi operatorları tərəfindən "Fərdi məlumatlar haqqında" Qanunun tələblərinin pozulmasına, o cümlədən fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatından keçirilməməsinə və onların mühafizəsi ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 5 min manat, hüquqi şəxslər isə 20 min manat məbləğində cərimə olunur.

Eyni məbləğdə cərimə taksi sifarişi operatorlarının informasiya sistemlərində olan sifarişlər və sürücülərin iş-istirahət rejimi barədə məlumatların müvafiq dövlət informasiya sisteminə real vaxt rejimində ötürülməsini təmin edən mexanizmin yaradılmamasına və ya işləməməsinə görə də tətbiq edilir.

Bundan əlavə, taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarına dair buraxılış vəsiqəsi, texniki baxış və reysqabağı tibbi müayinə ilə bağlı zəruri sənədləri və ya müqavilələri olmayan daşıyıcılara, eləcə də buraxılış kartı və sürücünün xüsusi hazırlıq keçdiyini təsdiq edən sənədi olmadan taksi sifarişi xidmətinin göstərilməsinə görə vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 300 manat məbləğində cərimə edilir.

Həmçinin taksi duracaqlarında taksi minik avtomobili olmayan nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına və ya durmasına görə 40 manat məbləğində cərimə tətbiq olunur.

Paylaş:
195

Aktual

Mövqe

Avropa İttifaqının Azərbaycana artan marağı - Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri nəyi dəyişəcək? - MÜSAHİBƏ

Mövqe

Azərbaycan diplomatiyası: Beynəlxalq uğurlar, yeni tərəfdaşlıqlar və gələcək hədəflər

Mövqe

Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Cəmiyyət

Ordubadda avtomobil boru xəttinə çırpılıb, qaz təchizatı dayandırılıb

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 281 milyon manata yaxın azalıb

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Balaxanıda müəmmalı ölüm: yaşlı kişi evində bıçaqlanmış halda tapıldı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Qafqaz Qartalı - 2026” təlimi başa çatıb - VİDEO

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

Son xəbərlər

Ordubadda avtomobil boru xəttinə çırpılıb, qaz təchizatı dayandırılıb

Bu gün, 17:55

Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 281 milyon manata yaxın azalıb

Bu gün, 17:47

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Bu gün, 17:45

Balaxanıda müəmmalı ölüm: yaşlı kişi evində bıçaqlanmış halda tapıldı

Bu gün, 17:35

Ötən il Azərbaycanda qeydiyyatda olan daun sindromlu şəxslərin sayında azalma müşahidə olunub

Bu gün, 17:30

Polşada dörd gənc kütləvi terror aktları hazırlamaqda ittiham olunur

Bu gün, 17:18

Sabah geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 17:04

Avropa İttifaqının Azərbaycana artan marağı - Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri nəyi dəyişəcək? - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 17:03

Çində qızıl medal qazanan Vladimir Dolmatov: "Saat fərqinə uyğunlaşmaq asan olmadı"

Bu gün, 16:51

Səhiyyə nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

Bu gün, 16:20

Bu şəxslər 40 minədək cərimələnəcək

Bu gün, 16:17

AAYDA-nın bu idarələri ləğv olundu - SİYAHI

Bu gün, 16:12

Bir nəfər başqasının yerinə qabiliyyət imtahanı verməyə cəhd edib - DİM-dən xəbərdarlıq

Bu gün, 16:09

Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 15:32

Azərbaycan diplomatiyası: Beynəlxalq uğurlar, yeni tərəfdaşlıqlar və gələcək hədəflər

Bu gün, 15:30

Son altı ayda Azərbaycanda qanunsuz ov edən 62 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 15:15

Ursula Fon der Lyayenin Bakı səfəri: Azərbaycan-Aİ münasibətlərdə yeni mərhələ - ŞƏRH

Bu gün, 15:03

AMB 4 ödəniş təşkilatına çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:58

Azərbaycana Avropadan turist axını 8 % artıb

Bu gün, 14:26

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reylər olacaq

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər