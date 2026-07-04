Azərbaycan nefi bahalaşdı
Dünya bazarlarında “Azeri Light” (CIF) markalı Azərbaycan nefti 1 dollardan çox bahalaşıb.
1news.az xəbər verir ki, “Azeri Light”ın bir barelə olan qiyməti 1,12 ABŞ dolları və ya 1,56% artaraq 72,93 ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, ötən gün neftimiz 71,81 ABŞ dollarına ticarət edilib.
Xatırladaq ki, “Azeri Light”ın ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 ABŞ dolları, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları təşkil edib.
Builki dövlət büdcəsində “Azeri Light”ın 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.
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