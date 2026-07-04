Səfirlk: Heydər Əliyev Mərkəzinin ABŞ bayrağını rəngləri ilə işıqlandırılmasını böyük məmnunluqi ilə qarşıladıq
"Bu gün Amerikanın 250 illiyi münasibətilə Heydər Əliyev Mərkəzinin ABŞ bayrağının qırmızı, ağ və mavi rəngləri ilə işıqlandırılmasını böyük məmnunluq və minnətdarlıq hissi ilə qarşıladıq".
1news.az xəbər verir ki, bu, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin paylaşımında qeyd olunub.
Bildirilib ki, bu görüntü ABŞ-Azərbaycan dostluğunun otuz ildən artıq tarixinin gözəl rəmzi və avqustun 8-dən bəri birlikdə əldə etdiyimiz irəliləyişin xatırlatmasıdır.
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