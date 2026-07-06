Qəbul imtahanına hazırlaşan məktəbli partlayışın qurbanı olub
İyulun 4-ü paytaxtın Yasamal rayonunda baş verən partlayışda ölən yeniyetmə qız bir neçə gün əvvəl ali məktəbə qəbul imtahanı veribmiş.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 158 saylı orta məktəbdən məzun olan 2010-cu il təvəllüdlü Zəhra İsrafilova iyulun 5-i ikinci cəhd imtahanında iştirak edəcəkmiş.
Qeyd edək ki, hadisə Ümid Əkbərov küçəsində ikimərtəbəli evdə baş verib. Partlayış nəticəsində Z.İsrafilova həlak olub, daha 3 nəfər xəsarət alıb.
Hadisənin qaz sızmasından baş verməsi ehtimal edilir.
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