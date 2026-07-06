DÇ-2026: Portuqaliya İspaniya, ABŞ isə Belçika ilə qarşılaşacaq
ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 1/8 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, Dallas stadionunda Portuqaliya və İspaniya milləri üz-üzə gələcək.
Digər görüşdə ABŞ yığması Belçika ilə müansibətlərə aydınlıq gətirəcək.
DÇ-2026
1/8 final
6 iyul
23:00. Portuqaliya - İspaniya
Baş hakim: Entoni Teylor (İngiltərə).
Dallas stadionu
7 iyul
04:00. ABŞ - Belçika
Baş hakim: Adham Mahadmeh (İordaniya).
Sietl stadionu
Xatırladaq ki, DÇ-2026 iyulun 19-da başa çatacaq.
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