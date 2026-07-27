 Qəzzada son 24 saatda İsrail hücumları nəticəsində 9 fələstinli həlak olub | 1news.az | Xəbərlər
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Qəzzada son 24 saatda İsrail hücumları nəticəsində 9 fələstinli həlak olub

Oksana Orucova09:31 - Bu gün
Qəzzada son 24 saatda İsrail hücumları nəticəsində 9 fələstinli həlak olub

Qəzza zolağında İsrailin son 24 saat ərzində həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 9 fələstinli həyatını itirib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Yayılan məlumata görə, son bir sutkada İsrail ordusunun zərbələri nəticəsində daha 9 nəfər ölüb, 36 nəfər isə yaralanıb.

Bildirilib ki, həyatını itirən 9 nəfərdən 2-si əvvəlki hücumlarda yaralanmış və sonradan aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş şəxslərdir.

Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, 2025-ci ilin oktyabrında əldə edilən atəşkəsdən sonra İsrail hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1200-ə, yaralananların sayı isə 3 888-ə çatıb. Həmin dövrdə dağıntılar altından 803 nəfərin cəsədi çıxarılıb.

Məlumata əsasən, İsrailin 2023-cü ilin oktyabrından etibarən Qəzza zolağında başladığı hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olanların ümumi sayı 73 326-ya, yaralananların sayı isə 173 997-yə yüksəlib.

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