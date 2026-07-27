Qəzzada son 24 saatda İsrail hücumları nəticəsində 9 fələstinli həlak olub
Qəzza zolağında İsrailin son 24 saat ərzində həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 9 fələstinli həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Yayılan məlumata görə, son bir sutkada İsrail ordusunun zərbələri nəticəsində daha 9 nəfər ölüb, 36 nəfər isə yaralanıb.
Bildirilib ki, həyatını itirən 9 nəfərdən 2-si əvvəlki hücumlarda yaralanmış və sonradan aldığı xəsarətlərdən vəfat etmiş şəxslərdir.
Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, 2025-ci ilin oktyabrında əldə edilən atəşkəsdən sonra İsrail hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1200-ə, yaralananların sayı isə 3 888-ə çatıb. Həmin dövrdə dağıntılar altından 803 nəfərin cəsədi çıxarılıb.
Məlumata əsasən, İsrailin 2023-cü ilin oktyabrından etibarən Qəzza zolağında başladığı hərbi əməliyyatlar zamanı həlak olanların ümumi sayı 73 326-ya, yaralananların sayı isə 173 997-yə yüksəlib.