Ebolaya yoluxanların sayı 3 mini keçdi
Konqo Demokratik Respublikasında (KDR) Ebola epidemiyası ilə bağlı yoluxmaların sayı artmaqda davam edir.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, rəsmi məlumatlara görə, ölkədə təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 3 075-ə çatıb.
Konqo Demokratik Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı son statistikaya əsasən, mayın 15-də elan edilən Ebola epidemiyası nəticəsində indiyədək 1 354 nəfər həyatını itirib.
Məlumata görə, epidemiya ölkənin İturi, Şimali Kivu, Cənubi Kivu, Ot-Uele (Haut-Uele) və Tşopo əyalətlərini əhatə edib.
Nazirlik bildirib ki, indiyədək 556 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
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