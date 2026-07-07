Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başlayır
Bu gün saat 11:00-dan etibarən regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə elektron növbələrin yaradılması prosesi başlayır.
Bu barədə 1news.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bakı şəhəri üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələr isə iyulun 9-u saat 11:00-dan aktiv olacaq.
2021 və 2022-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün növbələr saat 11:00-da, 2023, 2024 və 2025-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün isə saat 15:00-da aktivləşdiriləcək.
Qeyd edək ki, bu ildən etibarən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi ilk dəfə olaraq "myGov” platforması üzərindən həyata keçiriləcək.
Valideynlər və ya qanuni nümayəndələr qeyd olunan tarixlərdə "myGov” kabinetinə daxil olaraq "Xidmətlər” bölməsində Elm və Təhsil Nazirliyinin "Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul” xidmətini seçməklə elektron müraciətlərini edə bilərlər.