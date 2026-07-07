 Amerikalı senator İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Amerikalı senator İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi

Qafar Ağayev11:32 - Bu gün
Amerikalı senator İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi

ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Stiv Deyns Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə son dövrlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildirib.

1news.az xəbər verir ki, qonaq Azərbaycan Prezidentinin ötən ilin avqustunda Vaşinqtona səfərinin əlamətdar hadisə olduğunu vurğulayıb.

Senator, eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın geosiyasi səviyyədə mühüm rolunu qeyd edib.

Stiv Deyns Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh gündəliyi ilə əlaqədar nümayiş etdirdiyi liderliyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

Paylaş:
130

Aktual

Cəmiyyət

Amerikalı senator İlham Əliyevə minnətdarlıq etdi

Cəmiyyət

Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

“İki düzgün cavab var” – sertifikatlaşdırma imtahanındakı sual etiraza səbəb oldu

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvünü qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Azərbaycan XİN-dən ABŞ-yə TƏBRİK

Yasamalda evdə partlayış olub: Ölən və yaralananlar var

Şuşaya dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

Son xəbərlər

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:42

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:24

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Bu gün, 15:17

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 15:13

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Bu gün, 15:10

İkinci kurs tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 14:52

Xocavənddə daha 41 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:24

Deputat Rafael Fiziyevin döyüşə mərsiyə ilə çıxmasından danışdı: Qarşısıalınmaz bir vəziyyətə çevrilə bilər - VİDEO

Bu gün, 14:12

"Qarabağ" - "Vestri" oyununa indiyədək 16 350 bilet satılıb

Bu gün, 13:50

Müdafiə naziri Baş direktoru və bir qrup hərbi qulluqçunu təltif edib

Bu gün, 13:46

Qanunvericiliyə “frilanser” anlayışı daxil edilir

Bu gün, 13:42

Bu ilin ilk altı ayında 38 kosmetologiya sahəsi üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

Bu gün, 13:32

İnternet provayderlər üçün kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər I oxunuşda qəbul olunub

Bu gün, 13:25

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarlarında yenilik: Sərnişin tutumu artırılır, qiymətlər ucuzlaşır - FOTO

Bu gün, 13:16

Bakıda 70 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:11

Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

İT və süni intellekt sektoruna böyük güzəştlər nəzərdə tutan layihələr I oxunuşda qəbul olunub

Bu gün, 12:43

Mərdəkanda yeniyetmə dənizdə batıb

Bu gün, 12:20

Sudanda qızıl mədənində uçqun: 15 nəfər ölüb

Bu gün, 12:19

Abşeronda xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:54
Bütün xəbərlər