 AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

17:08 - Bu gün
AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

AZCON Holding şirkətlərindən olan Azərbaycan Hava Yolları Türkiyənin Qarş şəhərinə uçuşlara başlayır.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Qarsın Azərbaycan Hava Yollarının qardaş ölkədəki 9-cu istiqaməti kimi marşrut şəbəkəsinə əlavə olunması ilə Türkiyə aviaşirkətin ən çox istiqamətlə təmsil olunduğu ölkəyə çevrilir. Qars şəhərinə açılan reyslər Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatına cavab verməklə yanaşı, iki ölkə arasında hava əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edəcək.

Yeni istiqamət üzrə ilk reys 30 iyul 2026-cı il tarixində həyata keçiriləcək. Bakı–Qars–Bakı marşrutu üzrə uçuşlar həftədə 2 dəfə, cümə axşamı və bazar günləri yerinə yetiriləcək. Yeni istiqamət üzrə biletlər artıq satışdadır.

Türkiyənin tarixi və turizm baxımından əhəmiyyətli şəhərlərindən biri olan Qars zəngin tarixi irsi, memarlıq abidələri və özünəməxsus mədəniyyəti ilə seçilir. Şəhər “UNESCO”nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş qədim Ani şəhəri, tarixi Qars qalası və qış mövsümündə beynəlxalq turistlərin böyük maraq göstərdiyi Sarıqamış xizək kurortu ilə tanınır. Bundan əlavə, Qars regionu yerli mətbəxi və təbii gözəllikləri ilə də səyahətsevərlərə fərqli təcrübə təqdim edir.

Yeni marşrut həm Türkiyənin şərq bölgələrində yaşayan, həm də Azərbaycandan səfər edən sərnişinlər üçün daha yeni bir istiqamətə rahat və birbaşa səyahət imkanı yaradacaq. Reyslər turizm səfərləri ilə yanaşı, ailə ziyarətləri və işgüzar səfərlər üçün də əlavə imkanlar təqdim edəcək.

Biletləri aviaşirkətin rəsmi internet səhifəsi, AZAL mobil tətbiqi və akkreditə olunmuş agentliklər vasitəsilə əldə etmək mümkündür.

 

 

Paylaş:
226

Aktual

Cəmiyyət

2029-cu ildə Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq

Rəsmi

Prezident 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib

Dünya

Ərdoğan Trampı Ankarada qarşıladı

İqtisadiyyat

Bakı–Tbilisi–Bakı qatarlarında yenilik: Sərnişin tutumu artırılır, qiymətlər ucuzlaşır - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycana qanunsuz yolla xeyli miqdarda dərman və test gətirilməsinin qarşısı alınıb

Milli Məclisin növbəti iclasında 22 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

Ceyhun Bayramovla Sinqapur XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Qəzada ölən Amalla bağlı yeni fakt ortaya çıxdı: Əvvəllər həbs olunub - Qərarın FOTOSU

Agentlik Abşeronda çəyirtkələrin kütləvi yayılması ilə bağlı hərəkətə keçdi

Dövlət başçısı: Artıq Azərbaycan ilə Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar

Yasamalda evdə partlayış olub: Ölən və yaralananlar var

Son xəbərlər

Azərbaycana qanunsuz yolla xeyli miqdarda dərman və test gətirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 17:51

Milli Məclisin növbəti iclasında 22 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:48

Zelenski NATO sammitində Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 17:33

ABŞ Prezidenti: Türkiyəyə tətbiq edilən CAATSA sanksiyalarını ləğv edirik

Bu gün, 17:24

AZAL Qars şəhərinə uçuşlara başlayır

Bu gün, 17:08

Tramp: F-35 qırıcılarının Türkiyəyə satılmasını nəzərdən keçirəcəyik

Bu gün, 17:00

Ceyhun Bayramovla Sinqapur XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 16:59

GEROPHARM Azərbaycanda tirzepatid əsaslı ilk preparatı təqdim edib - FOTO

Bu gün, 16:55

Ərdoğan və Tramp arasında ikitərəfli görüş keçirilir

Bu gün, 16:46

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündüz reyslərinin açılması gündəmdə deyil

Bu gün, 16:26

2029-cu ildə Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq

Bu gün, 16:13

Prezident 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib

Bu gün, 16:10

Ərdoğan Trampı Ankarada qarşıladı

Bu gün, 16:02

Bu məhsulların ölkəyə girişinin qarşısı alınacaq

Bu gün, 15:52

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 15:42

Azərbaycanda 7 min manatadək yeni cərimələr tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:24

Oğuzda buğda daşıyan TIR yanıb

Bu gün, 15:17

Səfərbərlik Xidmətinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən daha bir vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayır

Bu gün, 15:13

Rezidenturanı başa vuran gənc həkimlər TƏBİB-in həkim heyətinə qoşulurlar

Bu gün, 15:10

İkinci kurs tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 14:52
Bütün xəbərlər