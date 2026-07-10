 “McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin övladları üçün yay istirahəti təşkil edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin övladları üçün yay istirahəti təşkil edib - FOTO

11:42 - Bu gün
“McDonald’s Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin övladları üçün yay istirahəti təşkil edib - FOTO

“McDonald’s Azərbaycan” Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birgə şəhid və qazi ailələrindən olan 12 uşaq və onların yaxınları üçün Bilgəh qəsəbəsində yerləşən “Camphood” düşərgəsinə yay istirahəti təşkil edib.

Proqram iştirakçıları sırasında bu il beynəlxalq idman yarışlarının qalibləri, eləcə də əvvəllər intellektual olimpiadaların və təhsil müsabiqələrinin qalibi olmuş uşaqlar yer alıblar.

İştirakçılar üçün idman, yaradıcılıq və maarifləndirici fəaliyyətləri əhatə edən zəngin proqram hazırlanıb. Uşaqlar həmyaşıdları ilə tanış olub, müxtəlif tədbir və fəaliyyətlərdə iştirak edərək yaddaqalan təəssüratlar qazanıblar.

“Camphood” düşərgəsinə təşkil olunan səfər uşaqlara xoş xatirələr, yeni dostluqlar və faydalı təcrübə qazandırmaqla yanaşı, istirahət, ünsiyyət və inkişaf imkanlarını səmimi və mehriban mühitdə bir araya gətirib.

Layihə “McDonald’s Azərbaycan” ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında imzalanmış müvafiq memorandum çərçivəsində həyata keçirilən uzunmüddətli tərəfdaşlığın tərkib hissəsidir.

Bu əməkdaşlıq çərçivəsində şirkət şəhid və qazi ailələrinin övladlarının dəstəklənməsinə yönəlmiş korporativ sosial məsuliyyət layihələrini ardıcıl şəkildə həyata keçirməyə davam edir.

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