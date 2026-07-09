Elxan Məmmədov: DÇ-2026 Canni İnfantinonun baxışını təsdiqləyərək uzunmüddətli irs qoyacaq
FİFA-nın Üzv Assosiasiyalarla İş üzrə Baş Direktoru Elxan Məmmədov “LinkedIn” sosial şəbəkəsindəki paylaşımında hazırda keçirilən 2026-cı il Dünya Çempionatını yüksək qiymətləndirərək, onu futbolu bütün 211 üzv assosiasiyada gücləndirən bir turnir adlandırıb.
Bu mesaj diqqəti meydandankənar son hadisələrdən oyunun özünə və FİFA prezidenti Canni İnfantinonun təşviq etdiyi uzunmüddətli inkişaf irsinə yönəldir.
Bu çıxış turnirin gərgin bir məqamına təsadüf edib. Pley-off mərhələsinə hakimliklə bağlı mübahisələr — İntizam Komitəsinin amerikalı Folarin Baloquna qırmızı vərəqədən sonra oynamağa icazə verməsindən tutmuş, Misirin Argentina tərəfindən dramatik şəkildə kənarlaşdırılmasından sonra etirazlarına səbəb olan ləğv edilmiş qol da daxil olmaqla, bir sıra mübahisəli VAR müdaxilələrinə qədər olan hadisələr kölgə salıb. Bu fonda Məmmədovun şəxsi “LinkedIn” hesabındakı mesajı məntiqli əsaslara qayıdışa çağırış kimi görünür.
“Hər bir FİFA Dünya Çempionatı debatlar doğurur və böyük diqqət cəlb edir”, — deyə o yazıb. “Dünyanın ən böyük idman hadisəsinin təbiəti belədir. Lakin son nəticədə futbol özü danışır və bu turnir öz sözünü ucadan dedi”.
Bütün konfederasiyaların futbol rəhbərləri ilə işinə əsaslanan Məmmədov qeyd edib ki, təkrar-təkrar eyni fikir səslənir: futbolun özünə qarşı ümumi qürur və oyunun, prezident İnfantinonun baxışına uyğun olaraq, planetin ən ucqar guşələrini belə əhatə edərək bütün dünyada daha da gücləndiyinə olan əminlik.
Onun sözlərinə görə, bu baxış sadə bir ideyaya əsaslanır: hər bir uğurlu Dünya Çempionatı final fitindən kənara çıxan uzunmüddətli bir miras qoymalıdır. O, həm coğrafi əhatə dairəsinə, həm də maliyyələşdirmə həcminə görə idmanın inkişafı sahəsində dünyanın ən böyük proqramı olan “FIFA Forward” proqramına diqqət çəkib. Bu proqram çərçivəsində FİFA yarışlarından əldə olunan gəlirlər birbaşa bütün 211 üzv assosiasiyada futbolun inkişafına yenidən investisiya edilir.
“Nəticələr özü hər şeyi deyir”, — deyə Məmmədov yazıb. O qeyd edib ki, bütün dünyada üzv assosiasiyalar akademiyalar tikib, uşaq-gənclər futbolunu inkişaf etdirib, qadın futbolunu genişləndirib, infrastrukturu təkmilləşdirib və gələcək nəsillər üçün daha çox imkanlar yaradıblar. Nəticədə, deyə o vurğulayıb, beynəlxalq futbol hər zamankından daha rəqabətli olub.
“Bu gün asan oyunlar yoxdur və bu, futbol üçün yaxşıdır”, — deyə o davam edib. Bu rəqabətlilik turnirdə tam şəkildə özünü göstərdi: əvvəllər səssiz-səmərsiz məğlub olacağı gözlənilən komandalar indi son dəqiqələrdə ən güclüləri belə son həddə qədər sınağa çəkirlər. Bu, deyə o əlavə edib, “üzv assosiasiyaların çoxillik məqsədyönlü investisiyalarının nəticəsidir və prezidentin baxışının işlədiyinin ən bariz sübutudur”.
Məmmədov Qətərdəki Dünya Çempionatı ilə paralellər apararaq, o turnirdən əvvəlki debatları və proqnozları xatırladıb — həmin yarış isə sonradan tarixin ən yaxşılarından biri kimi qəbul edildi. “Böyük turnirlər çox vaxt əvvəlcədən mühakimə olunur, sonra isə futbolun özü tərəfindən bəraət qazanır”, — deyə o yazıb. Tarixin ən böyük turniri olan 2026-cı il versiyası da eyni yolla gedir: meydanda unudulmaz anlar və ondan kənarda daha güclü, daha sağlam bir oyun.
Bir futbol funksioneri və sadiq bir azarkeş kimi, Məmmədov əlavə edib ki, onun fikrincə, bu DÇ-nin əsas uğuru təkcə kuboku qaldıracaq komanda deyil, “həm də onun ilhamlandırdığı və ümid verdiyi milyonlarla gənc, habelə futbol üçün hər yerdə yaratdığı daha güclü gələcəkdir”.
“Məhz FİFA-nın qurmağa çalışdığı miras budur və bunu qeyd etməyə dəyər”, — deyə o, fikrini yekunlaşdırıb və izləyiciləri ilə “DÇ-2026-dan həzz alın” sözləri ilə vidalaşıb.