 Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

Qafar Ağayev16:37 - 03 / 07 / 2026
Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

“Yüksəliş” müsabiqəsinin iştirakçıları şəxsi keyfiyyətlərini təkmilləşdirməli və öz üzərdə daimi işləməlidir”

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri VI “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinin açılış mərasimində çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun sədri Rəhman Hacıyev deyib.

“Öyrənməyi dayandırdığımız an hansısa kurslara və ya təlimlərə getdiyimiz an deyil, komfort zonasına daxil olub rahatlıq hissi keçirdiyimiz andır. Artıq hər şeyi bildiyini düşünmək, özünə qarşı obyektivliyin itirilməsi və ən böyük riskdir. Həyat rəqabətdir və bu gün burada gördüyümüz iştirakçı sayı bunun bir təsdiqidir. Gələcəkdə mübarizə daha kəskin və çətin olacaq, buna hazır olmalısınız. Bəzi layihələriniz iflasa uğraya, insanlar sizi məyus edə bilər, amma bütün bunlar sizi hədəfinizdən yayındırmamalıdır. Bütün çətinliklərə rəğmən, irəliləməkdə davam etməlisiniz. Karyera və inkişaf haqqında düşünmək təbiidir, lakin bundan daha vacib vəzifə yaxşı insan olmaqdır”.

O bildirib ki, bugünkü dünyada hökm sürən ədalətsizliklərə və müharibələrə baxmayaraq, hər kəs öz ətrafını daha yaxşı etməyə çalışmalıdır.

“Roma imperatoru Mark Avreli öz gündəliklərində hər kəsə səslənərək “sağ olduğun və gücün çatdığı müddətdə yaxşılıq et” deyirdi. Yaxşılığı məcbur olduğun üçün deyil, bacardığın üçün etməlisən. Bu prinsipə əsasən yaşasaq, vətənimiz daha gözəl və firavan məkana çevriləcək. Siz də mütləq şəkildə özünüzlə səmimi olmalısınız. Uğur qazanandan sonra hər şeyi bildiyini düşünmək bir tələdir. Artıq heç bir tənqidə və məsləhətə ehtiyacın olmadığını düşünmək ən ciddi problemlərin başlanğıcıdır. Hər axşam özünüzlə söhbət edərkən səmimi şəkildə bu gün istədiyinizə nail olub-olmadığınızı, düzgün rəftar edib-etmədiyinizi soruşmalısınız. Almaz brilyanta sadə yolla çevrilmir, o, uzun müddətli təzyiq və zəhmətdən sonra dünyanın ən gözəl daşlarından birinə çevrilir”.

Paylaş:
176

Aktual

Mövqe

Söhbət etdiyi adamın gizlicə şəklini çəkən dahi: Əzim Əzimzadənin pencəyinin cibindəki sirr - REPORTAJ

İqtisadiyyat

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Goranboyda dəfn olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Nitqi oyun vasitəsilə inkişaf etdirmək mümkündürmü? Loqoped-defektoloqla müsahibə

70 000 manatadək kredit - KOMİSSİYASIZ

Bakıda 2 hektar ərazi yanıb - VİDEO

Paytaxtda bəzi avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişəcək

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

FHN küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Şabranda itkin düşən 52 yaşlı kişinin meyiti göldə tapılıb

Son xəbərlər

Nitqi oyun vasitəsilə inkişaf etdirmək mümkündürmü? Loqoped-defektoloqla müsahibə

03 / 07 / 2026, 18:02

70 000 manatadək kredit - KOMİSSİYASIZ

03 / 07 / 2026, 17:56

Bakıda 2 hektar ərazi yanıb - VİDEO

03 / 07 / 2026, 17:48

Paytaxtda bəzi avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişəcək

03 / 07 / 2026, 17:44

Coratda nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər dənizdə batıb

03 / 07 / 2026, 17:34

TuranBank Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Xəzər sahilində təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

03 / 07 / 2026, 17:07

Rayonlarda leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

03 / 07 / 2026, 17:06

İnsan ölümü ilə nəticələnən yol qəzasında barışıq cinayət məsuliyyətini aradan qaldırırmı? - Vəkildən AÇIQLAMA

03 / 07 / 2026, 16:41

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

03 / 07 / 2026, 16:37

Abşeronda oğurluq edən 3 nəfər saxlanıldı

03 / 07 / 2026, 16:24

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

03 / 07 / 2026, 16:12

Anar Quliyev: İnsan kapitalı dövlətlərin rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən əsas amildir

03 / 07 / 2026, 16:10

Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

03 / 07 / 2026, 16:06

Fərhad Hacıyev: Bu il “Yüksəliş” müsabiqəsində rekord sayda müraciət qeydə alınıb

03 / 07 / 2026, 15:42

Magistraturada qabiliyyət imtahanı verəcək bakalavrların nəzərinə

03 / 07 / 2026, 15:32

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsinə start verilib

03 / 07 / 2026, 15:25

Bakıda 10 min manatlıq elektrik naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

03 / 07 / 2026, 15:23

Azərbaycan rəsmiləri Tehrandadır

03 / 07 / 2026, 15:06

Aqrar sektorla təhsil sahəsinin əməkdaşlığı müzakirə edildi

03 / 07 / 2026, 15:00

Sabunçuda 19 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

03 / 07 / 2026, 14:40
Bütün xəbərlər