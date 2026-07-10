Venesuelada zəlzələ qurbanlarının sayı 3 889 nəfərə çatdı
Venesuelada iyunun 24-də baş vermiş güclü zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 3 889 nəfərə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuela Rabitə və İnformasiya Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yaralıların sayı dəyişməyərək 16 740 nəfər təşkil edir. İndiyədək dağıntılar altından 6 462 nəfər xilas edilib.
Rəsmi məlumata görə, zəlzələ nəticəsində 856 bina zədələnib, onlardan 190-ı tamamilə dağılıb. Təbii fəlakət səbəbindən 17 907 nəfər evsiz qalıb.
Nazirlik qeyd edib ki, indiyədək 28 836 zərərçəkənə tibbi yardım göstərilib, 86 794 ailəyə humanitar yardım çatdırılıb. Axtarış-xilasetmə əməliyyatlarında 3 931 beynəlxalq mütəxəssis, 30 076 yerli əməkdaş və 29 344 könüllü iştirak edir.
Açıqlamada həmçinin bildirilib ki, iyunun 24-dən bu günədək 1 142 afterşok qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, iyunun 24-də Venesuelada 39 saniyə fasilə ilə 7,2 və 7,5 bal gücündə iki zəlzələ baş verib. Güclü yeraltı təkanlar ölkənin bir çox bölgəsində ciddi dağıntılara və insan tələfatına səbəb olub.