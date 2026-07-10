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İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dollara düşdü

First News Media09:55 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dollara düşdü

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti son ticarət sessiyasında 3 dollara yaxın ucuzlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2,98 dollar və ya 3,6% ucuzlaşaraq 79,09 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 82,07 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

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