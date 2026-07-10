Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dollara düşdü
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti son ticarət sessiyasında 3 dollara yaxın ucuzlaşıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2,98 dollar və ya 3,6% ucuzlaşaraq 79,09 ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 82,07 ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.
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