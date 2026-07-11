 Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Qafar Ağayev15:05 - Bu gün
Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyeva qələmə aldığı şeiri rəsmi "Instagram" hesabında paylaşıb.

1news.az həmin paylaşımı təqdim edir:

Hər şey bir andaca dəyişə bilir,

İlahi, kömək ol, mən tələsməyim.

Bu həyat sanki bir yuxu kimidir,

 

Elə et, bu ömrə vurula bilim.

Elə et, sevinci, kədəri sevim,

Küləyin sığalın hiss edə bilim.

Göz yaşı acısın, oyanış dadın

Duyum, boş sözlərə vaxt itirməyim.

 

Qorxunu, şübhəni qəlbimdən silib,

Sonsuz sevmək üçün Sən cəsarət ver.

Bu ömrü qəfildən bitəcək bilib,

Nə olar, tələsmə… bir az fürsət ver.

 

Bilirəm, hər zaman sən yanımdasan,

Yalan tanımayan o gözlərinlə.

Cəhənnəm sandığım sonsuz boşluqdan,

Bir lal ruh gizlicə hayqırar, inlər.

 

Bilirəm, nə dünən, nə də sabah var,

Gəl məni zamanın əlindən qurtar.

Şeiri mən yazım, müəllif Sən ol,

Göstər, insan kimdir, nələr yaradar!

Paylaş:
59

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub

Rəsmi

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Cəmiyyət

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündüz reyslərinin açılması gündəmdə deyil

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

Şuşaya dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

Son xəbərlər

İlham Əliyev Şuşada "Yasəmən" hotelinin yeni korpusları ilə tanış olub

Bu gün, 16:15

Azərbaycanın yol polisi MDB birincisi oldu

Bu gün, 15:50

Şuşada “Sadıqcanın evi”nin bərpadan sonra açılışı olub - FOTO

Bu gün, 15:27

Fatiməni qətlə yetirməkdə ittiham olunan xalası oğlu Batumidə tutuldu

Bu gün, 15:18

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

Bu gün, 15:05

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 14:28

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

İlham Əliyev Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndində görülən işlərlə tanış olub və kəndə qayıdan sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakı Təşəbbüs Qrupu ilə Burkina-Fasonun Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu arasında memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:32

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu dekolonizasiya məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb

Bu gün, 12:57

Taleh Yüzbəyovun reklamı qalmaqal yaratdı – aktyordan tənqidlərə cavab: “Siz ali cins deyilsiniz” - VİDEO

Bu gün, 12:53

Jan-Mişel Bryun: Qarabağ müharibəsi zamanı Qərbdə münaqişənin birtərəfli işıqlandırıldığını gördüm

Bu gün, 12:35

38 dərəcə isti, yağış, dolu - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:33

Sedrik Avundu: Azərbaycan xalqların dekolonizasiyası prosesinin təşviqində mühüm rol oynayır

Bu gün, 12:14

Olston Lourens: Bakı Təşəbbüs Qrupu bütün dünyanın gələcəyi üçün son dərəcə vacib iş görür

Bu gün, 12:02

Paytaxtda növbəti iməclik keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:59

Bakıda iki motosiklet toqquşdu: 22 yaşlı sürücü həlak oldu

Bu gün, 11:24

Prezident Laçında Hoçaz çayının üzərindəki su elektrik stansiyalarının açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 11:16

FHN-dən nəzərdə tutulmamış su hövzələrində çimməklə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 11:10

İlham Əliyev Laçında “Həkəriçay” su anbarının təməlini qoyub - FOTO

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər