AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0361 manata kimi, avro 1,9365 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2157 manatadək bahalaşıb.
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