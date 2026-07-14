 AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:44 - Bu gün
AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyulun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Türkiyə lirəsi 0,0361 manata kimi, avro 1,9365 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,2157 manatadək bahalaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9365
AUD 1,1787
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1142
CZK 0,0797
CNY 0,2506
DKK 0,2591
GEL 0,6459
HKD 0,2169
INR 0,0177
GBP 2,2711
SEK 0,1752
CHF 2,0888
ILS 0,561
CAD 1,203
KWD 5,4879
KZT 0,3587
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5387
MDL 0,0967
NOK 0,1741
UZS 0,0141
PKR 0,6104
PLN 0,4468
RON 0,37
RUB 2,2157
RSD 0,0165
SGD 1,3143
SAR 0,4527
xdr 2,3104
TRY 0,0361
TMT 0,4857
UAH 0,038
JPY 1,0473
NZD 0,9842
XAU 6836,499
XAG 98,3094
XPT 2734,467
XPD 2155,235
Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

Slovakiya Prezidentinin Şuşada rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev və daha 5 hərbçimizin şəhid olmasından 6 il ötür

Cəmiyyət

Hikmət Hacıyev: Münaqişələr təkcə döyüş meydanında deyil, həm də informasiya məkanında aparılır

Cəmiyyət

ABŞ ordusu İrana yeni zərbələr endirib

İqtisadiyyat

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

AMB 14 iyula olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti bahalaşdı

Qızıl qiymətində növbəti artım

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Qlobal fond bazarlarında yüksəliş: ABŞ və Asiya indeksləri bahalaşdı

Azərbaycanda iyunda 176 mindən çox nəfər yaşa görə aylıq sosial müavinət alıb

Bakıda daşınmaz əmlak qiymətləri ən çox hansı ərazidə artıb? – AQC iyunun statistikasını açıqladı

Evlərə görə geri qaytarılan ƏDV açıqlandı

Son xəbərlər

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan gedir

Bu gün, 14:04

Sahibə Qafarovanın Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti postuna namizədliyi irəli sürülüb

Bu gün, 13:55

Çin ABŞ və İranı Hörmüzdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini bərpa etməyə çağırıb

Bu gün, 13:47

Venesuelada zəlzələlərdə ölənlərin sayı 4 min 561 nəfərə çatdı

Bu gün, 13:36

Ukrayna Aİ-yə inteqrasiya üzrə bütün danışıqlar fəsillərini açmağa hazırdır

Bu gün, 13:26

Azərbaycanda pensiya xərcləri 10 % artıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda hava sabah 40 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:07

Deputat: Naxçıvan istiqamətində aviareyslər artıq avtobus reysinə çevrilib, nə vaxt uçacağı məlum olmur

Bu gün, 12:55

“Hamı onun dəhşətli qumarbaz olduğunu bilirdi, gəlin, onu lənətləyək”

Bu gün, 12:45

Hikmət Hacıyev Şuşada D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 12:43

Kraudfandinq fəaliyyəti ilə bağlı yeni rüsum: 2750 manat

Bu gün, 12:35

Göyçayda həyətində çətənə kolu yetişdirən şəxs tutuldu

Bu gün, 12:29

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

Bu gün, 12:24

Deputat: Vergi yoxlamalarının azalması sahibkarlığın inkişafına xidmət edir

Bu gün, 12:23

Elektron siqaretlərin mülki dövriyyəsi qadağan edilir

Bu gün, 12:03

TuranBank biznesin maliyyələşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq fondlardan yerli valyutada vəsait cəlb edib

Bu gün, 11:55

Bu marşrutun hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

Bu gün, 11:49

Kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni cərimələr təsdiqləndi – kimlərə şamil olunacaq?

Bu gün, 11:38

Rəqəmsal texnologiyalar sahəsində çalışanlar üçün sosial sığorta haqqı üçün yeni dərəcələr müəyyənləşir

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda Media və Yayım Şurası yaradılır

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər