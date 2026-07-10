 Ayətullah Seyid Əli Xamenei dəfn edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Ayətullah Seyid Əli Xamenei dəfn edilib

First News Media09:36 - Bu gün
Ayətullah Seyid Əli Xamenei dəfn edilib

Ayətullah Seyid Əli Xamenei dəfn edilib.

1news.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, İranın sabiq Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin cənazəsi Məşhəddə İmam Rza hərəminin ərazisində torpağa tapşırılıb.

İranın sabiq Ali Rəhbərinin cənazəsi dünən İraqın Nəcəf və Kərbəla şəhərlərində keçirilən vida mərasimlərindən sonra bu gün günorta saatlarında rəsmi şəxslərin və İran ictimaiyyətinin iştirakı ilə Məşhədə gətirilib.

Bundan əvvəl Tehranda və Qumda Əli Xamenei ilə vida mərasimləri keçirilib.

Qeyd edək ki, Ayətullah Seyid Əli Xamenei 37 il ərzində İran İslam Respublikasının Ali Rəhbəri olub.

Seyid Əli Xamenei 19 aprel 1939-cu ildə İranın şərqində yerləşən Məşhəd şəhərində anadan olub.

1979-cu il İslam inqilabından sonra o, Ayətullah Ruhullah Xomeyni tərəfindən İnqilab Şurasının üzvü təyin edilib və daha sonra bir müddət İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna rəhbərlik edib.

İslam Cümhuriyyəti Partiyasının yaradılması və baş katibliyi, Tehran cümə namazının imamı, İran parlamentində nümayəndəlik, İran prezidenti və Məsləhət Şurasının rəhbərliyi Ayətullah Seyid Əli Xameneinin Ali Rəhbər vəzifəsinə seçilməsinədək tutduğu əsas vəzifələr sırasında olub.

Ayətullah Seyid Əli Xamenei 4 iyun 1989-cu ildə Ayətullah Ruhullah Xomeyninin vəfatından sonra İranın Ekspertlər Məclisi tərəfindən ölkənin Ali Rəhbəri seçilib.

Xatırladaq ki, Seyid Əli Xamenei 28 fevralda ABŞ və İsrailin Tehrana birgə hücumu zamanı yaxın ailə üzvləri ilə birlikdə öldürülüb. Daha sonra onun yerinə oğlu Müctəba Xamenei seçilib.

Paylaş:
209

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Cəmiyyət

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Siyasət

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Dünya

İspaniyada meşə yanğını: Ölənlər var

Venesuelada zəlzələ qurbanlarının sayı 3 889 nəfərə çatdı

Ayətullah Seyid Əli Xamenei dəfn edilib

İranda ardıcıl partlayış səsləri: ABŞ hücum etmədiyini bildirdi

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-də anomal istilər 25 nəfərin həyatına son qoydu

Ərdoğan və Tramp arasında ikitərəfli görüş keçirilir

İranda Əli Xamenei ilə vida mərasimi keçirilir

Messinin qələbədən sonrakı göz yaşlarının səbəbi məlum oldu - VİDEO

Son xəbərlər

Naxçıvanda avtobus yanıb

Bu gün, 15:07

Universitet tələbələri investorlar qarşısında: “SABAH.academy” 6-cı “University Demo Day” tədbirini keçirib - FOTO

Bu gün, 14:50

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Bu gün, 14:37

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 14:35

Zubir Azərbaycan klublarının UEFA Avropa Liqasında 300-cü qolunu vurub

Bu gün, 14:23

TKTA xaricdə təhsil şirkətləri ilə bağlı müraciət yayıb

Bu gün, 14:21

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Bu gün, 14:15

Yeni doğulan körpənin müraciəti “ASAN xidmət”də tarixə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:13

Milli Məclisin növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək

Bu gün, 14:11

Əhalinin gəlirləri artıb

Bu gün, 14:05

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Bu gün, 13:45

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyə yüksələcək

Bu gün, 13:29

Allahşükür Paşazadə Özbəkistanda ordenlə təltif olundu

Bu gün, 13:06

Tanınmış jurnalist TV-yə direktor təyin olundu

Bu gün, 13:03

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 12:59

Birinci kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 12:45

İspaniyada meşə yanğını: Ölənlər var

Bu gün, 12:33

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

Bu gün, 12:21

Rusiyadan Ermənistana propan və gübrə Azərbaycandan tranzitlə göndərilir

Bu gün, 12:10

Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 %-dən çox artıb

Bu gün, 12:02
Bütün xəbərlər