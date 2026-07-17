 Bakıda bir ayda 372 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda bir ayda 372 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarıldı

First News Media17:33 - 17 / 07 / 2026
Bakıda bir ayda 372 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri fasiləsiz davam etdirilir.

Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, son bir ay ərzində Bakı şəhərində polis orqanlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ümumilikdə 199 fakt aşkar edilib. Onlardan 192 fakt üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, 7 fakt üzrə isə inzibati icraat aparılıb.

Həmin faktlar üzrə 161 nəfər barəsində həbs və digər qətimkan tədbirləri seçilmişdir. 

Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 372 kiloqram 685 qram heroin, marixuana, tiryək, metadon, həşiş, metamfetamin olan narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilərək çıxarılıb.

Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
190

Aktual

Cəmiyyət

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

Cəmiyyət

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinə start verilib - FOTO

Siyasət

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

Siyasət

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

Cəmiyyət

Bu il aliment ödəyən qadınların sayı açıqlandı

Azərbaycanda vəkillərin sayı 3000-i ötüb

Bakıda bir ayda 372 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinə start verilib - FOTO

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Bakının bu küçələrində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

İlin sonuna qədər İlin sonunadək Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə qayıdacaq ailələrin sayı açıqlanıb

Leyla Əliyeva yeni şeirini paylaşıb - FOTO

12-14 iyul tarixlərində güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Bu il aliment ödəyən qadınların sayı açıqlandı

17 / 07 / 2026, 17:58

Azərbaycanda vəkillərin sayı 3000-i ötüb

17 / 07 / 2026, 17:40

Belçikada isti hava dalğası nəticəsində ölənlərin sayı 2 mini keçib

17 / 07 / 2026, 17:37

Bakıda bir ayda 372 kiloqramdan çox narkotik dövriyyədən çıxarıldı

17 / 07 / 2026, 17:33

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinə start verilib - FOTO

17 / 07 / 2026, 17:14

Valideynlərin diqqətinə - Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayır

17 / 07 / 2026, 17:04

Qurban Qurbanovdan gözlənilməz QƏRAR

17 / 07 / 2026, 16:59

II və III ixtisas qrupları üzrə iyulun 5-də keçirilən qəbul imtahanında dörd nəfər 400 bal toplayıb

17 / 07 / 2026, 16:52

Fərəh Əliyeva: Sizin uğurlarınız Azərbaycanın uğurları, Azərbaycanın uğurları isə sizin uğurlarınızdır

17 / 07 / 2026, 16:40

Penitensiar xidmətində bu ilin 6 ayı ilə bağlı əməliyyat müşavirəsi keçirilib

17 / 07 / 2026, 16:35

Ramin Məmmədov: Bu müsabiqə Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan ən vacib və strateji investisiyalardan biridir

17 / 07 / 2026, 16:24

Fuad Muradov: “Yüksəliş” müsabiqəsinin finalçıları gələcəkdə Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında fəal rol oynayacaqlar

17 / 07 / 2026, 16:16

İçərişəhərdə tarixi hadisə: Numizmatika Muzeyi fəaliyyətə başladı - FOTO

17 / 07 / 2026, 16:10

Əvvəl arvadını sonra özünü bıçaqlamaqda şübhəli bilinir

17 / 07 / 2026, 16:09

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

17 / 07 / 2026, 15:50

Teymur Musayev: “Yüksəliş” müsabiqəsi gələcəyə yatırılan sərmayədir”

17 / 07 / 2026, 15:49

Ombudsman: “Yüksəliş” müsabiqəsi ölkəmizdə insan kapitalının inkişafına xidmət edən layihədir

17 / 07 / 2026, 15:47

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

17 / 07 / 2026, 15:45

Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor

17 / 07 / 2026, 15:38

Səfir Nazim Səmədov: Mərakeş Azərbaycan üçün Afrika qitəsində yeni imkanlar açır

17 / 07 / 2026, 15:32
Bütün xəbərlər