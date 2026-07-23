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Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

First News Media17:32 - Bu gün
Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının (husilər) fəaliyyətindən məyus olduğunu bildirib və ticarət gəmilərinə yeni hücumlar olacağı təqdirdə İrana sərt hərbi cavab veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" şəbəkəsində yazıb.

Trampın sözlərinə görə, bir il əvvəl ABŞ husilərin beynəlxalq gəmiçiliyə hücumlarına cavab olaraq onlara "çox güclü zərbələr" endirib.

"O vaxtdan bəri, eləcə də İranla münaqişəmiz dövründə onlar özlərini çox məsuliyyətli aparırdılar. Təəssüf ki, indi onlar yenidən hücumlara başlayaraq ötən gecə Səudiyyə Ərəbistanının iki gəmisini atəşə tutublar", - Tramp yazıb.

"Qoy "Truth"dakı bu bəyanat rəsmi xəbərdarlıq olsun: əgər belə hal təkrarlanarsa, Birləşmiş Ştatlar məsuliyyəti İranın üzərinə qoyacaq, çünki husilər onun müttəfiqləri və/və ya proksi qüvvəsidir", - Tramp vurğulayıb.

O əlavə edib ki, İranla bağlı da "sərt hərbi tədbirlər" görüləcək və bu, husilərə qarşı tətbiq ediləcək tədbirlərlə eynilik təşkil edəcək.

"Husilər məni çox məyus etdi, çünki indiyədək onlar son dərəcə peşəkar və ağıllı hərəkət edirdilər", - ABŞ Prezidenti əlavə edib.

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