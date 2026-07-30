Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Bank of Baku закончил 2025 год с рекордной скоростью: активы выросли почти на 21% при 7,7% по всему банковскому сектору Азербайджана — почти втрое быстрее рынка.

Прибыль при этом осталась там же, где была: 27,8 миллиона манатов против 27,1 годом ранее.

Так бывает, когда рост перестаёт себя окупать. Банк зарабатывает на разнице между тем, под сколько он выдаёт кредиты, и тем, сколько платит за деньги вкладчиков. За год эта разница сузилась почти на два процентных пункта. И вот что здесь главное: платить за деньги банк стал ровно столько же, сколько платили все остальные банки, — а получать по кредитам стал меньше в тот самый год, когда рынок получал больше.

Почему так вышло, отчётность не объясняет, и это единственный по-настоящему необычный факт года.

Цену такой скорости можно свести к одному числу. Год назад банку требовалось около 34 манатов активов, чтобы заработать один манат прибыли. Теперь — почти 39.

Что из этого стоит знать клиенту банка? Bank of Baku живёт на деньги населения: 92% клиентских средств принесли физические лица, и 82,6% этих вкладов застрахованы государством. Запас прочности по капиталу у банка есть: норматив требует 10,5%, у банка 13,5%. Разбор ниже — не столько об устойчивости банка, сколько о цене, которую он платит за скорость.

Есть и деталь, без которой картина неполна. За два года акционеры не внесли в банк ни одного маната нового капитала — уставный капитал не менялся вовсе. Выплату себе они при этом увеличили: дивиденды выросли на 14% при росте прибыли на 2,65%, а распределяемая доля поднялась с 38,8% до 43,1%. В результате прибавка к капиталу из заработанного оказалась меньше прошлогодней — 16,1 миллиона манатов против 16,9.

Впрочем, цена роста такова, что платить её из собственной прибыли долго не выйдет: банк растёт заметно быстрее, чем позволяет заработанное им самим. Рано или поздно акционерам придётся выбирать одно из трёх — доложить капитал, урезать дивиденды или сбавить темп.

В 2025 году по первым двум направлениям из трех они двигались в обратную сторону...

Как устроен этот банк и чем он отличается от рынка

В январе этого года First News Intelligence Unit разобрал отчётность «Bank of Baku» ASC за 2024 год и закончил материал вопросом: сколько ещё может продолжаться экспансия при таких тенденциях? Аудированная финансовая отчётность банка по МСФО за 2025 год, подписанная «KPMG Audit Azərbaycan» MMC 17 апреля 2026 года, на этот вопрос отвечает — правда, отвечает не про сроки.

Экспансия не просто продолжилась, она ускорилась. Активы выросли на 20,9% и превысили 1,18 миллиарда манатов, кредитный портфель за вычетом резервов прибавил 19,6%, средства клиентов — 27,0%. Совокупный процентный доход банка при этом вырос на 19 476 тысяч манатов, а совокупный процентный расход — на 17 907. Банку при этом осталось 1 569 тысяч: восемь манатов из каждых ста, заработанных дополнительно.

Между этими двумя цифрами и лежит содержание года. Отчётность позволяет назвать четыре источника, из которых оплачивался рост: достаточность капитала, сборы по ранее списанным кредитам, субординированный долг акционера и денежные средства. К концу года три из четырёх стали меньше.

Прежде чем разбирать 2025-й год, стоит поставить банк рядом с сектором. Январский материал такой возможности не имел; статистика Центрального банка Азербайджанской Республики за декабрь 2025 года её даёт.

Темпы роста: сектор и банк

За 2025 год Банковский сектор Bank of Baku Активы +7,7% +20,9% Кредитный портфель +9,4% +19,6% Капитал +11,0% +8,2%

Источники — Статистический бюллетень Центрального банка Азербайджанской Республики №12 за декабрь 2025 года и аудированная финансовая отчётность «Bank of Baku» ASC по МСФО. Данные банка: активы и капитал по МСФО, кредитный портфель за вычетом резервов; по сектору — кредитный портфель кредитных организаций и балансовый капитал.

Три строки описывают всю конструкцию: по активам и кредитам банк опережает рынок в разы, но по капиталу отстаёт. Растёт он, иначе говоря, не тем, что зарабатывает, а тем, что занимает.

Отличается он от рынка и тем, чьими деньгами растёт. По системе физические лица дают 42,7% депозитной базы банков, и 63,2% их вкладов лежат в срочных.

У Bank of Baku на физических лиц приходится 92,0% клиентских средств, и 89,3% этих денег — срочные депозиты. Разрыв в двадцать шесть процентных пунктов означает вещь простую и важную: у банка почти нет той бесплатной подушки текущих счетов, на которой держится фондирование рынка. Каждый манат он покупает.

Из отчётности следуют три структурных отличия банка от рынка.

Первый: это банк одного продукта и одного типа заёмщика. Из валового кредитного портфеля в 928 530 тысяч манатов на физических лиц приходится 905 574, или 97,5%; аудитор отдельно фиксирует, что кредиты и авансы клиентам составляют 76% совокупных активов. Бизнес-кредиты за год сократились на 20,8%. Вся экономика банка держится на одном спреде — и в 2025 году обе его стороны сдвинулись против него, хотя, как выяснится, по совершенно разным причинам.

Второй: рост оплачен плечом. Отношение капитала к активам снизилось с 19,70% до 17,63%, а уставный капитал не менялся вовсе — 52 870 тысяч манатов и на начало 2024 года, и на конец 2025-го. За два года акционеры не внесли в банк ни одного маната и распределили в виде дивидендов 43,13% прибыли.

Третий: карты перестают быть кредитным продуктом и становятся продуктом платёжным.

Карточный портфель за год сократился на 13,3%, тогда как портфель в целом вырос почти на пятую часть, — значит, всё, что не карты, росло ощутимо быстрее среднего. Это объясняет больше, чем кажется на первый взгляд.

Восемь манатов из ста

Совокупный процентный доход банка вырос с 148 052 до 167 528 тысяч манатов, на 13,15%. Совокупный процентный расход за то же время — с 54 664 до 72 571, на 32,76%. Расход рос в два с половиной раза быстрее дохода.

В абсолютных величинах картина нагляднее. Дополнительный процентный доход года — 19 476 тысяч манатов, из них 17 907 ушли на оплату привлечённых денег. Чистый процентный доход, то есть разница между полученным и уплаченным, вырос на 1 569 тысяч: с 93 388 до 94 957, на 1,68%. Портфель прибавил пятую часть — главный операционный поток банка остался там же, где был.

Ни одна из этих величин не рассчитана First News Intelligence Unit: все они стоят отдельными строками в аудированном отчёте о прибылях и убытках, и вычитание одной из другой составляет здесь весь метод.

Почему: две стороны спреда и только одна аномалия

Доходность и стоимость фондирования: расчётные показатели FNIU

Показатель 2024 2025 Изменение Доходность кредитного портфеля 19,68% 18,66% −1,02 п.п. Стоимость средств клиентов 8,04% 8,84% +0,80 п.п. Стоимость средств банков и финансовых организаций 6,31% 7,54% +1,23 п.п. Общая стоимость фондирования 7,63% 8,55% +0,92 п.п. Расчётный спред 12,05 п.п. 10,11 п.п. −1,94 п.п.

Расчётные показатели First News Intelligence Unit. Доходность портфеля — процентный доход по кредитам клиентам к средним чистым кредитам за период; стоимость фондирования — совокупные процентные расходы к средним процентным обязательствам; стоимость отдельного источника — процентный расход по нему к средним остаткам. Источник — аудированная финансовая отчётность «Bank of Baku» ASC по МСФО за 2025 год.

Расчётная доходность кредитного портфеля снизилась с 19,68% до 18,66%, хотя числитель вырос: процентный доход по кредитам клиентам составил 153 477 тысяч манатов против 136 866. Знаменатель вырос быстрее. Расчётная стоимость фондирования поднялась с 7,63% до 8,55%. Спред сузился с 12,05 до 10,11 процентного пункта: минус 1,02 пункта дало подешевевшее размещение и ещё 0,92 пункта съело подорожавшее привлечение.

Две половины этого сужения ведут себя совершенно по-разному, и увидеть разницу можно только на фоне рынка.

Учётная ставка Центрального банка Азербайджанской Республики за 2025 год снижалась дважды, в июле и декабре, с 7,25% до 6,75%. На депозитный рынок это не передалось: средняя ставка по срочным вкладам физических лиц в манатах по банковской системе выросла с 9,74% до 10,26%, то есть примерно на полпункта за год. Стоимость клиентских средств Bank of Baku поднялась на 0,80 пункта, из которых до 0,20 приходится на сдвиг книги в сторону срочных денег. Остаётся около 0,60 против рыночных 0,50. По фондированию банк шёл вровень с рынком, и упрекнуть его тут не в чем.

С размещением всё наоборот. Средняя ставка по кредитам физическим лицам в манатах по системе за 2025 год выросла с 16,32% до 17,07% — снова примерно на полпункта. Доходность портфеля Bank of Baku за тот же год упала на 1,02 пункта. Расхождение — полтора процентных пункта, и всё оно против банка.

Вот это и есть аномалия года, и она обнаруживается не там, где её ожидаешь. За деньги банк платил столько же, сколько платили все. Зарабатывать он стал меньше — в год, когда рынок зарабатывал больше.

Прямого объяснения отчётность не даёт: валютная структура портфеля не раскрыта, проценты по обесцененным кредитам начисляются от чистой стоимости, а внутри портфеля идёт замещение одного продукта другим. Три версии, и равновеликими они не являются.

ДОПУЩЕНИЕ FNIU · Что съело доходность портфеля

На чём держится: Доходность упала на 1,02 пункта. Первая составляющая — рост незарабатывающей части: резерв по кредитам Стадии 3 вырос с 11 177 до 23 168 тысяч манатов, прирост 11 991. При ставке размещения 18,66–19,68% это даёт от 1,1 миллиона манатов недопризнанного процентного дохода, если прирост распределялся по году равномерно, и до 2,4 миллиона, если весь он не зарабатывал с 1 января, — то есть от 0,14 до 0,29 процентного пункта из 1,02. Вторая составляющая — продуктовый сдвиг: доля карточного портфеля в валовом упала с 15,0% до 10,8%, на 4,2 пункта, а карты в розничном кредитовании традиционно самый дорогой продукт. Чтобы этот сдвиг закрыл оставшиеся 0,73–0,88 пункта целиком, разрыв в доходности между картами и остальным портфелем должен составлять от 17 до 21 процентного пункта.

Чем можно возразить: Доходность по видам продуктов банк не раскрывает, поэтому вторая составляющая измерена не прямо, а через порог: назван разрыв, при котором она объяснила бы остаток полностью. Валовой портфель 2024 года восстановлен расчётно — из доли Стадии 3 и из доли резерва, оба пути дают около 768 миллионов манатов. Не исключена и третья версия, валютная структура портфеля, которая не раскрыта вовсе.

Что закроет вопрос: Разбивка доходности по видам кредитных продуктов либо разбивка портфеля по валютам.

Прибыль удержал один продукт

Прибыль до налогообложения составила 35 696 тысяч манатов против 35 084 годом ранее, рост на 1,74%. Чистая прибыль — 27 821 против 27 103, рост на 2,65%; прибыль на акцию — 8,18 маната против 7,97. Совокупный доход упал на 21,2%, но здесь сравнение неравноценно: в 2024 году в него входила переоценка недвижимости на 8 210 тысяч манатов после налога, в 2025-м переоценки не было.

Интереснее, из чего эта почти неподвижная прибыль собрана: внутри отчёта о прибылях и убытках произошли два крупных встречных движения. Первое — резервы: строка ожидаемых кредитных убытков, то есть оценки потерь, которые банк заранее признаёт по своим кредитам и другим долговым активам, не дожидаясь фактического невозврата, в 2024 году добавила прибыли 2 629 тысяч манатов восстановления, а в 2025-м забрала 4 900, ухудшившись на 7 529. Второе — комиссии: совокупный комиссионный результат улучшился на 7 166, с дефицита в 7 182 тысячи манатов до минус 16 тысяч.

Разница между двумя движениями — 363 тысячи манатов при прибыли до налогообложения в 35,7 миллиона. Прибыль осталась там, где была, не потому, что ничего не происходило, а потому, что происходившее взаимно погасилось.

Карточные комиссии — это плата за обслуживание платежей, а не за кредит: банк получает её от торговых точек и держателей карт, а платит платёжным системам, процессинговому центру и на программы вроде кэшбэка. И комиссионное улучшение оказалось целиком карточным — причём этого мало сказать. Карточные комиссионные доходы выросли с 16 045 до 19 031 тысячи манатов, расходы упали с 18 773 до 14 465, сальдо развернулось с минус 2 728 до плюс 4 566 — на 7 294 тысячи, то есть на 101,8% всего комиссионного улучшения года. Остальная комиссионная экономика за тот же год ухудшилась: некарточный доход упал с 2 176 до 1 938 тысяч, на 10,9%, и некарточный результат стал хуже на 128 тысяч. Карточный разворот перекрыл не только провал по резервам, но и падение всего, что «не карты».

Без него прибыль до налогообложения составила бы около 28,4 миллиона манатов — на 19,0% ниже прошлогодней. Разница между падением на 19% и ростом на 1,74% и есть вклад одного продукта в результат года. И получен он на сжимающемся портфеле: сам карточный портфель упал с 115 236 до 99 943 тысяч манатов, доходы по нему выросли на 18,6%, расходы сократились на 4 308 тысяч. Из разворота в 7 294 тысячи 59% обеспечены падением расходов и лишь 41% — ростом доходов.

ДОПУЩЕНИЕ FNIU · Карточные расходы упали не за объёмом

На чём держится: Карточный портфель сократился на 13,27%, карточные комиссионные расходы — на 22,95%. Если бы расходы падали строго пропорционально портфелю, сокращение составило бы 2 491 тысячу манатов; фактическое — 4 308. Необъёмная часть, 1 817 тысяч, это 42% всего сокращения, а расходы падали в 1,73 раза быстрее портфеля. Значит, изменилась цена, программа или условия договора — и разворот сальдо, на котором держится прибыль года, опирается не на рост бизнеса.

Чем можно возразить: Карточные комиссионные расходы могут быть привязаны к оборотам по картам, а не к остатку портфеля. Обороты не раскрыты, портфель использован как их замена.

Что закроет вопрос: Разбивка карточных комиссионных расходов по видам либо ответ банка о пересмотре условий с платёжной системой или процессинговым центром.

Резерв, пополненный не из прибыли

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам вырос за год с 18 432 до 32 702 тысяч манатов — на 14 270.

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам

Движение резерва тыс. манатов Остаток на 31 декабря 2024 года 18 432 Начислено через отчёт о прибылях и убытках +4 783 Взыскания по ранее списанным кредитам +12 999 Корректировка дисконтированной стоимости +1 414 Списания −4 926 Остаток на 31 декабря 2025 года 32 702

Через отчёт о прибылях и убытках из прироста в 14 270 тысяч манатов прошло 4 783, или 33,5%. Источник — аудированная финансовая отчётность «Bank of Baku» ASC по МСФО за 2025 год.

Здесь нужна точность в двух числах: строка ожидаемых кредитных убытков в отчёте о прибылях и убытках — 4 900 тысяч манатов, совокупный расход по всем долговым инструментам банка, а к резерву по кредитам клиентам из него относится 4 783.

Взыскания по ранее списанным кредитам — возврат денег по долгу, который банк уже убрал с баланса как безнадёжный, — составили 12 999 тысяч манатов, то есть 91% всего прироста резерва. По правилам учёта такое поступление восстанавливает резерв, не проходя через расходы; вместе со списаниями и корректировкой дисконтированной стоимости мимо отчёта о прибылях и убытках прошло сальдо в 9 487 тысяч, две трети прироста. Если сказать это одной фразой: резерв банка пополнен главным образом не тем, что заработано за год, а тем, что собрано по долгам, которые он сам когда-то признал безнадёжными.

Оба механизма за год сжались: взыскания сократились на 37,8%, с 20 891 до 12 999 тысяч манатов, списания упали на 70,4%, с 16 623 до 4 926. Одновременно проблемная часть портфеля выросла вдвое. Кредиты Стадии 3 — те, по которым уже произошло событие дефолта, в общем случае просрочка от 90 дней, — увеличились с 19 810 до 40 117 тысяч манатов, а их доля в валовом портфеле выросла с 2,58% до 4,32%. Просрочка свыше 360 дней выросла втрое с лишним, с 5 543 до 17 788 тысяч. В карточном портфеле, который за год сжался, просрочка свыше 360 дней увеличилась со 103 до 3 143 тысяч манатов.

Совокупный резерв к валовому портфелю вырос с 2,40% до 3,52%, а вот покрытие Стадии 3 резервом почти не изменилось: 57,75% против 56,42%. Резерв рос вместе с проблемой, не опережая её. Свои модельные параметры банк сместил туда же: верхняя граница годовой вероятности дефолта по рознице поднялась с 16,59% до 27,90%.

Капитал, которого никто не добавлял

Регуляторный ряд читается однозначно. Активы, взвешенные по риску, выросли на 19,95% — с 1 033 356 до 1 239 517 тысяч манатов; совокупный регуляторный капитал после вычетов — на 10,73%, с 151 103 до 167 313. Риск рос почти вдвое быстрее капитала.

Достаточность капитала — отношение регуляторного капитала к активам, пересчитанным с учётом рискованности каждого их вида, — снизилась с 14,62% до 13,50%, а достаточность капитала первого уровня — с 11,37% до 10,55%. Наш январский материал приводил 15,26% на конец 2023 года: показатель снижается третий год подряд.

Требованиям банк соответствует, и с запасом, который стоит назвать прямо. Правила расчёта банковского капитала обязывают банки вне числа системно значимых держать совокупную достаточность не ниже 10%, а с 1 марта 2025 года к этому добавлен контрциклический буфер в 0,5 пункта. Bank of Baku в перечень системно значимых не входит: порог для него — 10,5%, запас — три процентных пункта, а совокупный капитал в 167 313 тысяч манатов втрое с лишним превышает минимум в 50 миллионов. Речь в этом материале идёт о цене роста, а не об устойчивости института, и эти цифры приведены, чтобы разница была очевидна.

Отчёт об изменениях в капитале показывает, за счёт чего капитал вырос — и чего в нём не было. По МСФО: 167 981 тысяча манатов на начало 2024 года, 192 768 на конец 2024-го, 208 589 на конец 2025-го. Рост на 14,76%, затем на 8,21% — вдвое медленнее в тот самый год, когда рост активов ускорился. Единственные движения, менявшие сумму капитала в 2025 году, — прибыль и дивиденды; взноса капитала не было ни в одном из двух лет.

Дивиденды при этом выросли на 14,0%: объявлено и выплачено 12 000 тысяч манатов против 10 526, или 3,53 маната на акцию против 3,10. Доля выплаты, считая объявленное в году к прибыли того же года, поднялась с 38,84% до 43,13%.

Результат виден в одной строке. Чистая прибыль выросла на 2,65%, а та её часть, что осталась в банке и работает как капитал, сократилась: нераспределённая прибыль пополнилась на 16 120 тысяч манатов против 16 852 годом ранее — на 4,3% меньше.

ДОПУЩЕНИЕ FNIU · Рост опережает собственную прибыль на тринадцать пунктов

На чём держится: Капитал по МСФО 192 768 тысяч манатов на начало года и 208 589 на конец, средний — 200 679. Рентабельность капитала 13,86%, норма реинвестирования 0,5687 после распределения 43,13% прибыли. Их произведение — 7,88%: темп роста, который банк способен финансировать сам. Фактический рост активов составил 20,9%, разрыв — 13,0 процентного пункта, и закрыт он плечом. Все входные величины раскрыты в отчёте об изменениях в капитале.

Чем можно возразить: Устойчивый темп роста — модель, а не раскрытая величина: она предполагает неизменными и рентабельность капитала, и норму выплаты дивидендов.

Что закроет вопрос: Раскрытие планов банка по капиталу либо решение общего собрания акционеров о дивидендах за 2026 год.

Январь: источник, который выбыл

Январский материал заканчивал раздел о капитале ожиданием: субординированный долг в 16 762 тысячи манатов от «Azpetrol Neft Şirkəti» MMC, акционера с долей 28,89%, подлежал погашению в январе 2026 года. Он погашен полностью 27 января 2026 года — это событие после отчётной даты. Ставка составляла 4,50% годовых, привлечён он был в январе–марте 2016 года.

На этом фоне, 23 сентября 2025 года банк впервые разместил облигации: 20 000 тысяч манатов на 18 месяцев, без обеспечения, купон 13% при эффективной ставке 14,46%. Эффективная ставка — полная стоимость заимствования с учётом расходов на размещение и графика выплат; именно она, а не купон, сопоставима со стоимостью других источников. Причинной связи между размещением и погашением отчётность не устанавливает. Сопоставима только цена: 4,50% и 14,46%.

ДОПУЩЕНИЕ FNIU · Январское погашение — событие фондирования, а не капитала

На чём держится: По пункту 7.4 Правил расчёта банковского капитала субординированные обязательства учитываются в капитале второго уровня с ежегодным уменьшением на 20 процентов в последние пять лет до погашения. Долг привлечён в январе–марте 2016 года с погашением в январе 2026-го, то есть на отчётную дату находился в последнем году этой амортизации. Арифметика подтверждает: зазор между совокупной достаточностью 13,50% и достаточностью первого уровня 10,55% составляет 2,95 пункта, то есть около 36,5 миллиона манатов, тогда как одна только прибыль текущего года, входящая во второй уровень по пункту 7.2.1, — 27 821 тысяча. При включении субординированного долга по полной стоимости второй уровень превысил бы наблюдаемый зазор. Значит, на достаточность капитала погашение почти не влияет: оно убирает из баланса 16 762 тысячи манатов, стоившие 4,50% годовых.

Чем можно возразить: Расчёт предполагает, что регуляторная прибыль текущего года близка к прибыли по МСФО. Состав капитала второго уровня банк не раскрывает.

Что закроет вопрос: Расшифровка капитала второго уровня.

Цена роста, сведённая к одному коэффициенту

Всё сказанное сходится в рентабельности активов. В 2024 году банк заработал 2,93% на средних активах, в 2025-м — 2,57%. Иначе говоря, годом ранее на каждый манат прибыли приходилось около 34 манатов баланса, теперь — почти 39. Чтобы получить тот же манат, банку требуется на четырнадцать процентов больше активов, чем год назад.

Показатель этот у банка по-прежнему выше рыночного: прибыль сектора за 2025 год даёт около 2,1% на средние активы. Bank of Baku зарабатывает на своих активах больше системы — но разрыв сокращается, и сокращается за его счёт.

Здесь стоит остановиться, потому что это уже не наблюдение, а диагноз.

Банк одного продукта замещает высокомаржинальную его часть низкомаржинальной, растёт почти втрое быстрее рынка на разнице, которой у него становится меньше, и фондирует этот рост деньгами, за которые платит рыночную цену, не имея бесплатной подушки. Каждый элемент конструкции работает исправно. Вопрос в том, во что обходится их совместная работа, — и рентабельность активов на этот вопрос отвечает.

На что еще стоит обратить внимание?

Три величины движутся в другую сторону, и приводятся они здесь сознательно: без них разбор выглядел бы аккуратнее и был бы хуже.

Накопленная позиция ликвидности на горизонте 12 месяцев в абсолютном выражении не изменилась — минус 90 422 тысячи манатов против минус 90 433, — а по отношению к финансовым активам даже улучшилась, с минус 9,58% до минус 7,89%. Улучшение это, впрочем, арифметическое: неизменный разрыв соотнесён с балансом, выросшим на пятую часть. Внутри самого разрыва структура сместилась к короткому концу — интервал от 3 до 12 месяцев углубился почти вдвое, с минус 53 151 до минус 100 862, а доля договорных оттоков со сроком до 12 месяцев выросла с 61,6% до 68,8%.

Операционный денежный поток вышел из минуса: плюс 39 719 тысяч манатов против минус 5 957 годом ранее. Понимать, из чего сложился этот разворот в 45 676 тысяч, здесь существенно. По правилам МСФО приток клиентских средств для банка относится к операционной деятельности, и строка клиентских депозитов в отчёте о движении денежных средств улучшилась за год на 89 784 тысячи манатов — вдвое больше, чем весь разворот; кредитная строка при этом ухудшилась на 49 227.

То есть положительный операционный поток 2025 года возник не оттого, что операции стали приносить больше денег, а оттого, что банк привлекал быстрее, чем размещал. Величина верна и представлена верно — просто измеряет она темп фондирования, а не доходность операций.

Операционная эффективность улучшилась по-настоящему, без оговорок. Операционный доход вырос на 10,4%, расходы на персонал и административные вместе — на 4,8%; отношение расходов к доходу снизилось с 61,05% до 57,95%, на 3,10 процентного пункта. Издержками банк управляет заметно лучше, чем ценой денег.

Уточнение к январскому материалу

Банк ретроспективно пересчитал сравнительные данные: по Примечанию 2(d) 3 614 тысяч манатов перенесены из процентного дохода в комиссионный доход по картам, поскольку эта сумма не входит в эффективную процентную ставку и к цене кредита не относится. Январская статья FNIU приводила карточные комиссионные доходы 2024 года в 12,4 миллиона манатов и общий комиссионный дефицит в 10,8 миллиона — обе величины из допересчётной версии; на исправленной базе карточный дефицит составлял 2 728 тысяч. Январский тезис о растущем разрыве в карточной экономике исчерпан: направление развернулось. Пересчёт затрагивает только сравнительные данные и к результату 2025 года отношения не имеет.

Где банк оказался в итоге?

Четыре источника, названные в начале, к концу года выглядят так.

Достаточность капитала — 13,50% против 14,62%, третье снижение подряд, при пороге в 10,5%. Сборы по ранее списанным кредитам — 12 999 тысяч манатов против 20 891, минус 37,8%, и ими закрыт 91% прироста резерва. Субординированный долг акционера под 4,50% погашен, замены нет, а новейший долговой инструмент банка стоит 14,46%. Денежные средства — 131 952 тысячи манатов против 117 272: единственный из четырёх, который вырос, и всё же остающийся ниже 155 841 на начало 2024 года. Три из четырёх стали меньше.

Над этими частными выводами стоит один общий, и он про перелом внутри одного года. За 2024 год капитал банка вырос на 14,76%, за 2025-й — на 8,21%: рост капитала сократился почти вдвое ровно тогда, когда рост активов ускорился до 20,9% при 7,7% по сектору. Уставный капитал за оба года не менялся ни на манат. Банк не наращивал плечо постепенно — он сменил режим, и сделал это в год, когда доходность его портфеля пошла против рынка.

Дальше начинается арифметика, которая не требует прогнозов. Банк, растущий быстрее, чем позволяет его собственная прибыль, наращивает плечо по определению — другого способа закрыть разрыв не существует, а закрывается он лишь тремя путями: взносом капитала, снижением дивидендной выплаты или замедлением роста. Какой из трёх будет выбран, отчётность не сообщает. Она сообщает, что выбирать придётся.

Остаются два вопроса, и оба денежные. Первый: за счёт чего сократились карточные комиссионные расходы — на них держится единственный сегмент, удержавший прибыль года, и 42% их сокращения объёмом портфеля не объясняется. Второй: чем пополнять резерв, когда сборы по старым списаниям сожмутся дальше — в 2025 году они закрыли 91% его прироста, а сами упали почти на 40%.

Январский вопрос звучал так: сколько ещё может продолжаться экспансия при таких тенденциях? Отчётность 2025 года не отвечает, сколько. Она показывает цену.

Примечание:

First News Intelligence Unit направит эти два вопроса в «Bank of Baku» ASC вместе со ссылкой на настоящий материал. Ответ банка будет опубликован полностью.

Методологическая оговорка

Основной источник — аудированная финансовая отчётность «Bank of Baku» ASC по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. Аудитор — «KPMG Audit Azərbaycan» MMC, заключение от 17 апреля 2026 года, мнение немодифицированное, без оговорок; единственный ключевой вопрос аудита — ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам. Отчётность за 2024 и 2023 годы аудирована другими аудиторами, выдавшими немодифицированные мнения 1 апреля 2025 года и 1 мая 2024 года; «KPMG Audit Azərbaycan» MMC проверила только корректировки Примечания 2(d) и подтвердила их правильность. Отраслевые показатели, ставки по депозитам и кредитам и параметры процентного коридора — Статистический бюллетень Центрального банка Азербайджанской Республики №12 за декабрь 2025 года. Требования к достаточности капитала — Правила расчёта банковского капитала и его адекватности, утверждённые Правлением Центрального банка.

Расчётные показатели — доходность кредитного портфеля, стоимость фондирования, спред, коэффициенты покрытия, рентабельность активов и капитала, доля выплаты дивидендов, отношение расходов к доходу и устойчивый темп роста — рассчитаны First News Intelligence Unit из отчёта о прибылях и убытках, отчёта о финансовом положении, отчёта об изменениях в капитале и примечаний; конструкция каждого указана в тексте либо в подписях к таблицам. Врезы под заголовком «ДОПУЩЕНИЕ FNIU» содержат интерпретации редакции, а не данные отчётности: каждый из них называет величины, на которых держится, конкурирующее объяснение, которым ему можно возразить, и раскрытие, которое закроет вопрос. Отчётность не раскрывает состав капитала второго уровня, валютную структуру кредитного портфеля, доходность по видам кредитных продуктов и базу начисления процентов по кредитам Стадии 3; эти места помечены в тексте как нераскрытые и расчётом не восстанавливались. Все величины приведены в тысячах манатов, если не указано иное.

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Bank of Baku: growth on borrowed money, a thinning yield on loans and rising payouts to shareholders

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər