 15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM

Qafar Ağayev13:41 - Bu gün
15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM

15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Bildirilib ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (FIFA) Şurası Bürosunun 2026-cı il 25 iyun tarixli iclasında 15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının (FIFA U-15 World Cup and Festival) 2026-cı il oktyabrın 22–31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib:

"İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına və Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sahəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcəkdir".

Sərəncama əsasən, 15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi və zəruri məsələlərin həlli 20 yaşınadək kişilər arasında futbol üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 15 dekabr tarixli 849 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Təşkilat Komitəsinə həvalə edilib.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

Paylaş:
139

Aktual

Dünya

İran Kəşfiyyat Nazirliyinin AzTV-ni “düşmən media qurumları” siyahısına daxil etməsinə MEDİA-dan REAKSİYA

Rəsmi

İstanbula yeni baş konsul təyin olundu

Cəmiyyət

15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu geri çağırılıb

Cəmiyyət

Çindən gətirilən iki ton çörək qırıntısı məhsulunda kif və göbələk aşkarlanıb

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş vermiş hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

Lerikdə 9 kiloqram marixuana ilə saxlanılan şəxs həbs olundu

Ombudsman əcnəbi vətəndaşın müraciətini təmin edib

Redaktorun seçimi

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

Sizin üçün xəbərlər

Bərdədə kanalda batan şəxsin meyiti tapıldı - YENİLƏNİB

Arzumun vəkili ev dustaqlığı qərarına aydınlıq gətirdi: "Bu, cəza deyil"

Böyükşor-Pirşağı yolunun Kürdəxanıya ayrılan hissəsində dəyişiklik ediləcək - VİDEO

Kəlbəcərdə sursat partladı, bir nəfər yaralandı

Son xəbərlər

Çindən gətirilən iki ton çörək qırıntısı məhsulunda kif və göbələk aşkarlanıb

Bu gün, 17:54

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş vermiş hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 17:47

Lerikdə 9 kiloqram marixuana ilə saxlanılan şəxs həbs olundu

Bu gün, 17:44

Ombudsman əcnəbi vətəndaşın müraciətini təmin edib

Bu gün, 17:40

195E nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

Bu gün, 17:25

Hövsanda dənizdə boğulma: Bir nəfər öldü, üç nəfər xilas olundu

Bu gün, 17:16

MEDİA: İranın “Səhər” telekanalı və “Mehr” agentliyinin Azərbaycanda fəaliyyəti qanunsuz hesab edilir

Bu gün, 17:00

İran Kəşfiyyat Nazirliyinin AzTV-ni “düşmən media qurumları” siyahısına daxil etməsinə MEDİA-dan REAKSİYA

Bu gün, 16:29

Peskov: Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı yeni təkliflər üzrə konkret irəliləyiş yoxdur

Bu gün, 16:23

Azərbaycanda "Vahid indekslərin siyahısı" genişləndirilib

Bu gün, 15:34

Bəxtiyor Saidov Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

Bu gün, 15:07

Buzovnada “BYD”yə çırpılan “Niva” aşdı

Bu gün, 14:57

İstanbula yeni baş konsul təyin olunan Zamin Əliyev kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:39

Kredit götürənlər işsiz qalarsa, borcu sığorta şirkəti ödəyə bilər

Bu gün, 14:32

İlham Əliyev Türkiyənin Qars şəhərinə yeni baş konsul təyin edib

Bu gün, 13:59

İstanbula yeni baş konsul təyin olundu

Bu gün, 13:54

Sabiq prokuror vəfat etdi

Bu gün, 13:45

15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:41

Azərbaycanın İstanbuldakı konsulu geri çağırılıb

Bu gün, 13:40

Azərbaycanda miqrasiya prosedurları elektronlaşdırılıb

Bu gün, 13:35
Bütün xəbərlər