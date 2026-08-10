Balakəndə ağır qəza: üç nəfər həyatını itirib
Balakən rayonunda üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə səhər saatlarında Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Balakənin Katex kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
“Hyundai”, “KIA” və “Toyota” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində üç nəfər ağır xəsarətlər alaraq hadisə yerində ölüb.
Ölənlərdən birinin “Toyota”da olan sərnişin, Balakənin Sarıbulaq kənd sakini Rəşad Mütəllibov, digərinin isə “Hyundai”nin sürücüsü, Katex kənd sakini Məryəm Hoorsova olduğu bildirilir.
Qəza nəticəsində xəsarət alanların da olduğu qeyd olunur.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
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