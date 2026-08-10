AMB 10 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustun 10-u üçün xarici valyutaların manata nisbətdə məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun məzənnəsi 1,9638 manat müəyyənləşib. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0356 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,020646 manat olub. Bundan başqa, funt sterlinq 2,2932 manat, İsveçrə frankı 2,1010 manat təşkil edib.
Digər valyutaların manata nisbətdə məzənnələri ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9638
|AUD
|1,2005
|BYN
|0,5897
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1201
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,252
|DKK
|0,2627
|GEL
|0,6498
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2932
|SEK
|0,1791
|CHF
|2,101
|ILS
|0,5655
|CAD
|1,2177
|KWD
|5,5052
|KZT
|0,363
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5403
|MDL
|0,0978
|NOK
|0,1788
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6118
|PLN
|0,4568
|RON
|0,3743
|RUB
|2,0646
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,3287
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3215
|TRY
|0,0356
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,038
|JPY
|1,0736
|NZD
|1,0009
|XAU
|7370,682
|XAG
|108,4795
|XPT
|2980,925
|XPD
|2328,975
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