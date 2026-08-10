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İqtisadiyyat

AMB 10 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:25 - Bu gün
AMB 10 avqusta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı avqustun 10-u üçün xarici valyutaların manata nisbətdə məzənnəsini açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.

Avronun məzənnəsi 1,9638 manat müəyyənləşib. Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0356 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,020646 manat olub. Bundan başqa, funt sterlinq 2,2932 manat, İsveçrə frankı 2,1010 manat təşkil edib.

Digər valyutaların manata nisbətdə məzənnələri ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9638
AUD 1,2005
BYN 0,5897
AED 0,4628
KRW 0,1201
CZK 0,0809
CNY 0,252
DKK 0,2627
GEL 0,6498
HKD 0,2167
INR 0,0179
GBP 2,2932
SEK 0,1791
CHF 2,101
ILS 0,5655
CAD 1,2177
KWD 5,5052
KZT 0,363
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5403
MDL 0,0978
NOK 0,1788
UZS 0,0142
PKR 0,6118
PLN 0,4568
RON 0,3743
RUB 2,0646
RSD 0,0167
SGD 1,3287
SAR 0,4527
xdr 2,3215
TRY 0,0356
TMT 0,4857
UAH 0,038
JPY 1,0736
NZD 1,0009
XAU 7370,682
XAG 108,4795
XPT 2980,925
XPD 2328,975
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