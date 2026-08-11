 Çində "Dolphin" tayfunu: 1 milyondan çox insan təxliyə edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Çində "Dolphin" tayfunu: 1 milyondan çox insan təxliyə edilib

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
Çində "Dolphin" tayfunu: 1 milyondan çox insan təxliyə edilib

Çinin şərqini təsiri altına alan "Dolphin" tayfunu səbəbindən Şanxay da daxil olmaqla bir sıra bölgələrdə 1 milyondan çox insan təxliyə edilib.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, tayfun bazar günü Çjetszyan əyalətinin Yuyhuan şəhərini saatda 150 kilometrə çatan küləklərlə vurub.

Şanxayda təxminən 1 000 aviareys ləğv edilib, şəhərdə nəqliyyatın hərəkətində ciddi fasilələr yaranıb. "Disneyland" və "Legoland" əyləncə parklarının bəzi bölmələri, eləcə də bir sıra turistik məkanlar ziyarətə bağlanıb.

Səlahiyyətli qurumlar tayfunun zəifləməsinə baxmayaraq, sabah günün sonunadək güclü yağış, sel və torpaq sürüşməsi təhlükəsinin davam edəcəyini bildiriblər.

Çjetszyan əyalətinin bəzi ərazilərində 50 santimetrədək yağıntının düşəcəyi proqnozlaşdırılır.

Vençjou şəhərində təxminən 900 min, Tayçjou şəhərində isə 390 min nəfər təxliyə edilib. Çjetszyan əyalətində 9 yaşlı uşağın dənizə sürüklənərək itkin düşdüyü bildirilir.

"Dolphin" tayfununun daha əvvəl təsir göstərdiyi Filippində isə güclü yağışlar nəticəsində 8 nəfər ölüb, 7 mindən çox insan təxliyə edilib.

Mütəxəssislər güclü "El Niño" şəraitinin tayfunun şiddətinin artmasına təsir göstərmiş ola biləcəyini qeyd edirlər.

Paylaş:
118

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Dünya

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Filippində musson yağışları xeyli sayda adamın həyatına son qoydu

Bəşər Əsəd ölüm cəzasına məhkum edildi

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Messinin atası vəfat edib

DİN: iki gün ərzində 68 şübhəli şəxs saxlanılıb

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Filippində musson yağışları xeyli sayda adamın həyatına son qoydu

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər