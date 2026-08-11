 Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:31 - Bu gün
Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,08 % azalaraq 1,9622 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0605 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9622

100 Rusiya rublu

2,0605

1 Avstraliya dolları

1,1983

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1202

1 Çexiya kronu

0,0809

1 Çin yuanı

0,2520

1 Danimarka kronu

0,2625

1 Gürcü larisi

0,6494

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2970

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1791

1 İsveçrə frankı

2,0981

1 İsrail şekeli

0,5671

1 Kanada dolları

1,2203

1 Küveyt dinarı

5,5036

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3642

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5380

1 Moldova leyi

0,0979

1 Norveç kronu

0,1791

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6118

1 Polşa zlotası

0,4560

1 Rumıniya leyi

0,3744

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3280

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3238

Türk lirəsi

0,0356

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0679

Yeni Zelandiya dolları

1,0017

Qızıl

7493,7105

Gümüş

111,3851

Platin

2996,7600

Palladium

2357,9085

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