Avro və rubl ucuzlaşdı - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,08 % azalaraq 1,9622 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0605 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9622
|
100 Rusiya rublu
|
2,0605
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1983
|
1 Belarus rublu
|
0,5897
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1202
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2520
|
1 Danimarka kronu
|
0,2625
|
1 Gürcü larisi
|
0,6494
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2970
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1791
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0981
|
1 İsrail şekeli
|
0,5671
|
1 Kanada dolları
|
1,2203
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5036
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3642
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5380
|
1 Moldova leyi
|
0,0979
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6118
|
1 Polşa zlotası
|
0,4560
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3744
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3280
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3238
|
Türk lirəsi
|
0,0356
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0679
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0017
|
Qızıl
|
7493,7105
|
Gümüş
|
111,3851
|
Platin
|
2996,7600
|
Palladium
|
2357,9085