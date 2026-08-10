 KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO

Qafar Ağayev17:45 - 10 / 08 / 2026
KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi (KMBİ) tərəfindən ölkə ərazisində qanunsuz onlayn mərc və kazino oyunları təşkil edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, Kiberpolisin həyata keçirdiyi tədbirlərlə saxlanılan Zaur Nərimanov və qardaşı Fuad Nərimanovun rəhbərliyi ilə ölkə ərazisində fəaliyyəti qadağan olunmuş “Xbet” və “MostBet” platformaları üzərindən vətəndaşların qanunsuz mərc oyunlarına cəlb edildiyi müəyyən olunub. Həmin şəxslər “Telegram” platformasında yaratdıqları “AzeCash” səhifəsi vasitəsilə qanunsuz onlayn mərc və kazino oyunları təşkil ediblər. Təqsirləndirilən şəxslər paytaxtın Xətai rayonu ərazisində mənzil icarəyə götürərək həmin ünvanda işçilər yerləşdirib, onları qanunsuz fəaliyyət üçün zəruri olan texniki vasitələr, bank kartları və mobil telefonlarla təmin ediblər.

Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Zaur və Fuad Nərimanovlarla cinayət əlaqəsi yaratmaqda şübhəli bilinən dəstənin digər üzvləri – Orxan Hüseynov, Zaur Şirinov və Emin Məmmədovun da saxlanılmaları təmin edilib.

İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri “Xbet” və “MostBet” platformaları vasitəsilə əldə etdikləri külli miqdarda pul vəsaitini müxtəlif yollarla leqallaşdırıblar. Onların qanunsuz mərc və qumar oyunlarının təşkili yolu ilə ümumilikdə 10 milyon manat həcmində qanunsuz maliyyə dövriyyəsi həyata keçirdikləri müəyyən olunub.

Faktla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Zaur və Fuad Nərimanovlara, eləcə də digər təqsirləndirilən şəxslərə ittiham elan edilib. Məhkəmənin qərarı ilə onlar barəsində həbs, həmçinin digər növdən olan qətimkan tədbirləri seçilib.

Vətəndaşlara bir daha müraciət edərək sosial şəbəkələrdə və internet platformalarında təklif olunan “Xbet”, “MostBet” və digər qanunsuz mərc oyunlarında iştirak etməməyə çağırırıq. Nəzərə alınmalıdır ki, bu cür oyunların qanunsuz təşkili, idarə olunması, eləcə də həmin fəaliyyətlərdə iştirak qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cinayət və ya inzibati məsuliyyət yaradır.

Paylaş:
151

Aktual

Rəsmi

Məmməd Əhmədzadə Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri geri çağırılaraq Belçikaya təyin olunub

Cəmiyyət

KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO

Cəmiyyət

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Leysan və dolu gözlənilir

Cəmiyyət

Sabahın hava proqnozu: Yağış və leysan gözlənilir

Cəmiyyət

Azərbaycanda ilk dəfə 30 gün, 30 000 km və 7/24 davamlı sürüş testi – "Limitless Drive" layihəsi başladı! - FOTO

KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO

İstanbulda azərbaycanlı qadın evində ölü tapıldı - Foto

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi: Ara məsafəsini qoruyun

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Pensiyalar nə vaxt veriləcək? - TARİX AÇIQLANDI

Sabah 39 dərəcə isti olacaq

Son xəbərlər

Azərbaycanda ilk dəfə 30 gün, 30 000 km və 7/24 davamlı sürüş testi – "Limitless Drive" layihəsi başladı! - FOTO

10 / 08 / 2026, 18:57

KMBİ qanunsuz dövriyyəsi 10 milyon manat olan daha bir onlayn mərc şəbəkəsini ifşa etdi - VİDEO

10 / 08 / 2026, 17:45

İstanbulda azərbaycanlı qadın evində ölü tapıldı - Foto

10 / 08 / 2026, 17:30

Bakıda soyğunçuluq edən şəxs saxlanıldı

10 / 08 / 2026, 17:25

MİQ üzrə müsabiqənin ümumi vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır

10 / 08 / 2026, 17:24

9 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilib - SİYAHI

10 / 08 / 2026, 17:11

AEM: Ötən ay lisenziyasız işləyən 29 həkim və 12 tibb bacısı barədə protokol tərtib edilib

10 / 08 / 2026, 16:56

Qohumunun evindən 4 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

10 / 08 / 2026, 16:50

Qaradağda dənizdə batan qadınların kimliyi məlum olub

10 / 08 / 2026, 16:35

Azərbaycanda zəlzələ olub

10 / 08 / 2026, 16:30

Sumqayıtda velosipedçinin həyatını təhlükəyə atan sürücü müəyyən edildi – VİDEO

10 / 08 / 2026, 16:25

Bu gün təyin olunan səfirlər kimdir? - DOSYE

10 / 08 / 2026, 16:23

“Trabzonspor” daha bir ulduz futbolçunu transfer edir

10 / 08 / 2026, 16:13

Şıxov çimərliyində iki qadın dənizdə boğulub

10 / 08 / 2026, 15:50

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 3 milyard manatı keçib

10 / 08 / 2026, 15:41

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Leysan və dolu gözlənilir

10 / 08 / 2026, 15:12

AZAL-dan Naxçıvan istiqamətində artan mövsümi tələbatla bağlı sərnişinlərə müraciət

10 / 08 / 2026, 14:57

Azərbaycan Çinlə enerji tərəfdaşlığını müzakirə edib

10 / 08 / 2026, 14:51

Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 14,7 faiz artıb

10 / 08 / 2026, 14:49

Strateji obyektlərin kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları hazırlanacaq

10 / 08 / 2026, 14:19
Bütün xəbərlər