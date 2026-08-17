Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun qızı ailə qurub
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Aprel döyüşlərinin iştirakçısı, polkovnik Şükür Həmidovun evində xeyir iş olub.
1news.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, onun qızı Əzizənin toyu olub. O seçib-sevdiyi bəylə ailə qurub.
Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli də bu əlamətdar gündə ailənin sevincinə şərik olub.
"Bu mənim borcumdur" - deyə sənətçi vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Şükür Həmidov 2020-ci ilin oktyabrın 22-də İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olub.
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