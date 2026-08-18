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Cəmiyyət

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 5 yolunda sıxlıq var

First News Media08:51 - Bu gün
Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakının 5 yolunda sıxlıq var

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

5. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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