 Tanınmış rəssam Cavad Mircavadovun müzakirə olunan məzarı – Ailəsindən qeyri-adi başdaşı ilə bağlı açıqlama - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Tanınmış rəssam Cavad Mircavadovun müzakirə olunan məzarı – Ailəsindən qeyri-adi başdaşı ilə bağlı açıqlama - FOTO

Feliks Vişnevetskiy11:07 - Bu gün
Tanınmış rəssam Cavad Mircavadovun müzakirə olunan məzarı – Ailəsindən qeyri-adi başdaşı ilə bağlı açıqlama - FOTO

Sosial şəbəkələrdə tanınmış azərbaycanlı rəssam, Əməkdar incəsənət xadimi Cavad Mircavadovun baxımsız vəziyyətdə olan məzarının fotosu yayılıb.

Sözügedən fotonu rəssam Milena Nəbiyeva “Facebook” hesabında paylaşaraq “Daha deyəcək sözüm yoxdur” qısa şərhini yazıb.

Paylaşım sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. İstifadəçilər rəssamın məzarının vəziyyətindən narahatlıqlarını ifadə edib, onun dəfn olunduğu yerə layiqli şəkildə qulluq göstərilməsinin vacibliyinə diqqət çəkiblər. Bəzi istifadəçilər isə məzar daşının dəyişdirilməsini təklif edərək hazırkı görünüşün tanınmış sənətkarın statusuna uyğun olmadığını bildiriblər.

Məsələyə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi də münasibət bildirib. Nazirlikdən qeyd olunub ki, Cavad Mircavadovun məzarının vəziyyəti nəzarətə götürülüb.

 

1news.az xəbər verir ki, müzakirələrə Əməkdar incəsənət xadimi Cavad Mircavadovun ailə üzvləri də qoşulub. Rəssamın ailəsinin mövqeyini və məzarın vəziyyəti ətrafında yaranmış müzakirələrə münasibətini sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Axundova “Facebook” hesabında açıqlayıb.

“Rəssamın ailəsinin yaxın dostları mənə zəng etdilər və sözün əsl mənasında bir neçə gün əvvəl onun məzarında çəkilmiş fotoları göndərdilər. Fotolardan görünür ki, məzarın ətrafındakı alaq otları, ot və quru budaqlar təmizlənib, ərazi səliqəyə salınıb və xırda çınqılla örtülüb. Əslində, görülməli olan da məhz bu idi.

Onlar xüsusilə xahiş etdilər ki, sensasiya axtaran bəzi şəxsləri Mircavadovlar ailəsinin ailəvi qəbiristanlığını adi mərmərlə “üzləmək” cəhdlərindən çəkindirim”, - deyə N.Axundova bildirib.

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru rəssamın məzar daşının seçilməsi ilə bağlı mühüm məqama da diqqət çəkib.

“Bu daş onun mərhum həyat yoldaşı Lyuba tərəfindən müəyyən konsepsiyaya uyğun olaraq seçilib. Bu, təsadüfi şəkildə götürülmüş kobud daş deyil və kiminsə səhlənkarlığının nəticəsi deyil. Məhz belə kobud və təbii daş rəssamın sənət konsepsiyasına, yaradıcılıq dünyagörüşünə və daxili üsyankar ruhuna uyğun gəlirdi.

Onun məzarında hamıdakı kimi adi qara mərmərdən hazırlanmış başdaşı görmək tamamilə qeyri-təbii olardı. Bu abidə onun bədii irsinin bir hissəsidir, estetikasının və şəxsiyyətinin davamıdır”, - deyə N.Axundova vurğulayıb.

O qeyd edib ki, bir neçə il sonra Cavad Mircavadovun yanında onun həyat yoldaşı da dəfn olunub:

“Həmin daşı məhz onun iradəsinə uyğun seçən qadın. Buna görə də başdaşının dəyişdirilməsi ilə bağlı istənilən cəhd sadəcə səhv deyil, onun son istəyinə və geridə qoyduğu bədii konsepsiyaya kobud müdaxilə olardı.

Bəzən yüksək səslə bəyanatlar verməzdən əvvəl insanın tarixini bilmək və onun sənətini anlamaq kifayətdir”.

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