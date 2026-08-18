 İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir

Oksana Orucova14:06 - Bu gün
İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir

“Qalatasaray”la müqaviləsi başa çatdıqdan sonra klubdan ayrılan Mauro İkardi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Corriere dello Sport”un məlumatına görə, İtaliyanın “Latsio” klubu baş məşqçi Cennaro Qattuzonun istəyilə argentinalı hücumçunu transfer gündəminə daxil edib.

“Latsio”nun prezidenti Klaudio Lotito İkardinin illik 3 milyon avro maaş və bonuslar tələbinə hələlik müsbət yanaşmır. Tərəflər arasında danışıqların davam etdiyi bildirilir.

Transfer baş tutacağı təqdirdə, “Qalatasaray”da illik 10 milyon avro qazanan İkardi “Latsio”da 3 milyon avro maaş alacaq.

Məlumata görə, 33 yaşlı futbolçu Yunanıstanın “Olimpiakos” klubunun təklifini rədd edib. İspaniyanın “Betis” klubu da namizədlər arasında göstərilir. Braziliya və Meksika klublarının da argentinalı hücumçu ilə maraqlandığı qeyd olunur.

İtaliyanın “Komo” klubu isə hələlik İkardi ilə bağlı konkret addım atmayıb. Digər İtaliya klublarının da transfer pəncərəsinin son günlərində hücumçu üçün hərəkətə keçə biləcəyi bildirilir.

Bu səbəbdən “Latsio”nun İkardidən bu həftə ərzində qərar verməsini gözlədiyi qeyd olunub.

Paylaş:
62

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bankın iyul ayı üzrə şikayət reytinqi: Unibank nəhayət birinci yerə çıxdı, Yelo Bank və Rabitəbank onun ardınca gəlir

Mövqe

Yeganə Hacıyeva: “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qruplar var”

Siyasət

Rusiya səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırıldı

İdman

İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir

"Qarabağ"ın Niderlanda səfər planı müəyyənləşib

Elvin Cəfərquliyev iki həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

"Nyukasl" Jorj Mikautadzeni transfer etmək istəyir

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Altı ərəb federasiyası İnfantinonu dəstəklədi - Onlardan ikisi ona qarşı çıxan konfederasiyaya daxildir

"Qarabağ"dan getdi - Hava limanında görüntüləndi

İnfantinonun müdafiəsinə Tramp qalxdı: FIFA prezidentinin əleyhdarları nə üçün ittiham bəyanatlarından uzağa gedə bilmir

"Beşiktaş" Feliks Uduohay ilə yollarını ayırıb

Son xəbərlər

Yeganə Hacıyeva: “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qruplar var”

Bu gün, 15:49

İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 15:37

Könül Qasımova yenidən həbs olundu

Bu gün, 15:23

Rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:11

Suriyada Bəşər Əsədin əmisi oğluna ölüm hökmü verildi

Bu gün, 15:10

“Qışı silaha çevirmək” planı: Rusiya Ukraynanın enerji obyektlərini vurur

Bu gün, 15:02

Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 14:53

Ukrayna Rusiyaya məxsus 6 PUA idarəetmə məntəqəsini vurub

Bu gün, 14:52

7 nazirlik işçi axtarır: 4 minə yaxın maaş...

Bu gün, 14:24

İkardi “Qalatasaray”da qazandığının yarısından da az maaşa İtaliyaya gedir

Bu gün, 14:06

Binəqədidə baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rusiya səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırıldı

Bu gün, 13:26

Sabah dörd şəhər və rayonda qaz olmayacaq

Bu gün, 13:03

Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ÜDM-in artımı göstəriciləri ilə bağlı proqnozları yenilənib

Bu gün, 12:56

Sabah 37 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:27

Azərbaycanın yeni 100 manatlığı dünya mediasının diqqətində

Bu gün, 12:22

Bakı–Ağstafa marşrutunda əlavə reyslər olacaq

Bu gün, 12:20

Lənkəranda narkotik yetişdirən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 12:14

İlin birinci yarısında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 19,2 milyard manat olub

Bu gün, 12:12

Trampdan İranla bağlı mesaj: “Onları nüvə silahından uzaq tutmaq üçün buradayıq”

Bu gün, 12:12
Bütün xəbərlər