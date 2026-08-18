 Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO

First News Media14:53 - Bu gün
Hərbi Prokurorluq DSX-nin hospitalını və hərbi hissələrini ziyarət edib - FOTO

Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin yaradılmasının 107-ci ildönümü ilə bağlı Hərbi Prokurorluğun rəhbər vəzifəli şəxsləri tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalında müalicə olunan və hərbi hissələrdə xidmət edən sərhədçilər ziyarət olunub, bayramları təbrik edilib.

Bu barədə 1news.az-a Hərbi Prokurorluq məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ziyarətçilər görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlardan, o cümlədən Silahlı Qüvvələrin formalaşmasından, Vətən müharibəsində əldə olunan möhtəşəm qələbədən, hərbçilərə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edib, habelə hospitalda müalicə olunan hərbi qulluqçuların müalicə prosesi və hərbi hissələrdə xidmət şəraiti ilə maraqlanıb.

Ardınca, hərbi qulluqçulara bayram hədiyyələri təqdim edilib. Sərhədçilər yaradılan şəraitə, həmçinin göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

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