Prezident təqaüdçüsü olan iki gənc ailə qurdu - FOTO
2021-ci ildə Prezident təqaüdçüləri olan Ruslan Murtuzov və Arzu Məmmədova ailə həyatı qurur.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” səhifəsi paylaşım edib.
Bildirilib ki, Sumqayıtda yerləşən Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın və İstedad liseyinin məzunları olan gənclər bu il Bakı Ali Neft Məktəbindən (BANM) məzun olublar.
Qeyd edək ki, Ruslan Murtuzov 691,3 bal, Arzu Məmmədova isə 691,1 balla ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstəriblər.
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