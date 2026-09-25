 Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 263 milyon manat ipoteka krediti verilib | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 263 milyon manat ipoteka krediti verilib

First News Media10:32 - Bu gün
Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 263 milyon manat ipoteka krediti verilib

Bu ilin yanvar-avqust aylarında İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) xətti ilə 262,9 milyon manat kredit verilib.

1news.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,7 % azdır.

Hesabat dövründə Fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 10,8 % azalaraq 255,1 milyon manat olub.

İl ərzində İKZF-nin istiqraz buraxmaqla cəlb etdiyi vəsaitin məbləği 25 % azalaraq 300 milyon manata çatıb, Fonda dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin məbləği isə 33,4 % artaraq 63,9 milyon manat olub.

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