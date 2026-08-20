 Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB

First News Media14:25 - Bu gün
Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB

Baş Prokurorluq azadlığa buraxılan Hərbi Həkim Komissiyasının sədrinin hökmündən protest verəcək.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Həsənov Rasim Əlövsət oğlunun barəsində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılmış ibtidai istintaqın nəticələrinə əsasən o, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2, 311.3.3, 313 və 341.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək cinayət işi baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib.

Məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror çıxış zamanı Rasim Həsənovun 3 il müddətinə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında rəhbər və maddi-məsul vəzifə tutma hüququndan məhrum edilməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib.

Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Həsənov Rasim Əlövsət oğlunun əməlləri CM-in 178.2.2, 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələri ilə tövsif edilərək 7 000 manat məbləğində cərimə cəzası təyin edilib, onun həbsdə olduğu müddət nəzərə alınmaqla cərimənin məbləği 5 000 manata edirilib.

Hökm dövlət ittihamçısına təqdim edildikdən sonra apellyasiya protestinin verilməsi məsələsi həll ediləcəkdir.

***

13:40

Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının sabiq rəisi Rasim Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Anar Rzayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub.

Hökmə əsasən, təqsirləndirilən Rasim Həsənovun ittiham olunduğu maddələr 178.3.2-ci (Dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə) maddəyə tövsif olunub.

Ona 15 min manat cərimə cəzası tətbiq olunub və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.

Məlumata görə, ibtidai istintaqla Rasim Həsənovun 2021-2025-ci illərdə sözügedən vəzifələrdə işləyərkən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə ona müraciət etmiş hərbi qulluqçuların şəhadətləndirilərək tərxis olunmaları üçün ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində təkrarən almasına və vəzifə saxtakarlığı törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Toplanmış sübutlar əsasında Rasim Həsənova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2, 311.3.3 (təkrarən külli miqdarda rüşvət alma), 313 (vəzifə saxtakarlığı) və 341.2.3-cü (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində istintaq orqanının vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Paylaş:
242

Aktual

Rəsmi

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Rəsmi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Rəsmi

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Cəmiyyət

Azərbaycanın uçuş coğrafiyası genişləndiriləcək

İlham Nəsirov nazirlikdəki vəzifəsindən azad olundu

Abşeronda 6 avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Göyçayda kişi ot tayasından yıxıldı, pres altında qalaraq öldü

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

"Global Media Group"un əməkdaşı vəfat etdi

Xankəndiyə növbəti köç: 22 ailəyə yeni mənzillərinin açarı verildi - YENİLƏNİB

Tanınmış rəssam Cavad Mircavadovun müzakirə olunan məzarı – Ailəsindən qeyri-adi başdaşı ilə bağlı açıqlama - FOTO

Bakıda və rayonlarda bazar günü güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son xəbərlər

Azərbaycanın uçuş coğrafiyası genişləndiriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Nəsirov nazirlikdəki vəzifəsindən azad olundu

Bu gün, 17:34

Abşeronda 6 avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 17:33

Göyçayda kişi ot tayasından yıxıldı, pres altında qalaraq öldü

Bu gün, 17:25

Nazirlikdən rezidenturaya qəbul olunanlara MÜRACİƏT

Bu gün, 17:15

Göyçayda kişi idman edərkən həyatını itirdi

Bu gün, 17:14

Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin sayı artırılacaq

Bu gün, 16:51

“Rəqəmsal səyyah” viza altnövü təsis ediləcək

Bu gün, 16:32

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 16:24

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:14

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:59

İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb

Bu gün, 15:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Bu gün, 15:28

“Müsəlman olub” deyilirdi – Roberto Karlosdan açıqlama

Bu gün, 15:14

Lisey və gimnaziyalara qəbul olanların NƏZƏRİNƏ: Bu tarixə qədər sənəd təqdim edilməlidir

Bu gün, 14:57

Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Bakıda uşaq xəstəxanasında antisanitar vəziyyət - FOTO

Bu gün, 14:20

İstanbulda tramvay relsdən çıxıb

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə faciə: 14 yaşlı oğlan ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb

Bu gün, 13:09

Azərbaycanın bu şəhərində maaş Bakıdan yüksəkdir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər