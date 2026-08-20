“Rəqəmsal səyyah” viza altnövü təsis ediləcək
“Rəqəmsal səyyah” viza altnövü təsis ediləcək.
1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı”nda əksini tapıb.
Dövlət Proqramına əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi aidiyyəti qurumlarla birgə 2027-2028-ci illər ərzində bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi layihəsinin hazırlanması, layihənin razılaşdırılması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi, yeni viza altnövünün elektron formada tətbiqinə başlanılmasını təmin etməlidir.
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