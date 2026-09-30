 Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

1news Redaksiyası15:56 - Bu gün
Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Pakistanın Lahor şəhərində Azərbaycan vətəndaşı olan qadının cinsi zorakılığa məruz qalması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlu sosial şəbəkə hesabında paylaşımında qeyd edib.

O bildirib ki, qadınlara qarşı zorakılığın bütün formaları qətiyyətlə pislənilir.

“Qadınlara qarşı zorakılığın bütün formalarını qətiyyətlə pisləyirik. Məsələ ilə bağlı Dövlət Komitəsi olaraq, Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasındakı Səfirliyi ilə əlaqədəyik.

Aldığımız məlumata görə, hadisə ilə bağlı iki şəxs məhkəmə qərarı ilə həbs olunub, digər iki şəxsin axtarışı da davam etdirilir. Araşdırma Pakistanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılır.

Hazırda əsas məsələ zərərçəkmiş şəxsin təhlükəsizliyinin, hüquqlarının və məxfiliyinin qorunması, ona lazımi dəstəyin göstərilməsidir. Hadisə ilə bağlı insan alveri və istismar ehtimalının olub-olmaması da aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırılır və hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək.

Eyni zamanda, media və sosial şəbəkə istifadəçilərini bu həssas məsələ ilə bağlı məlumat yayarkən zərərçəkmiş şəxsin kimliyinə, ləyaqətinə və təhlükəsizliyinə hörmət etməyə, araşdırmanın nəticələrini qabaqlayan məlumat və mülahizələrdən çəkinməyə çağırırıq”, - deyə T.Mərdanoğlu bildirib.

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