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Cəmiyyət

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

1news Redaksiyası17:23 - Bu gün
AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Havaların soyuması ilə infeksiyalara yoluxma riski arta bilər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

Bu dövrdə immun sistemini “möcüzəvi” vasitələrlə gücləndirməkdənsə, onun normal fəaliyyətini sağlam həyat tərzi ilə dəstəkləmək daha doğrudur.

- Düzgün və balanslı qidalanmaya diqqət etmək vacibdir. Mövsümi meyvə-tərəvəz, zülal mənbələri və fermentləşdirilmiş qidalar gündəlik rasionda yer almalıdır.
- Kifayət qədər maye qəbulu, keyfiyyətli yuxu və müntəzəm fiziki aktivlik immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyir.
- Soyuq aylarda Vitamin D səviyyəsinə də diqqət etmək lazımdır. Lakin vitamin və əlavələri, xüsusilə yüksək dozaları həkim məsləhəti olmadan qəbul etmək düzgün deyil.
- Stressin idarə olunması da sağlamlığın vacib hissəsidir.

Unutmayaq ki, antibiotik və immun sisteminə təsir edən preparatlar həkim məsləhəti olmadan qəbul edilməməlidir. Antibiotiklər viruslara qarşı təsir göstərmir. 

Əsas məqsəd immuniteti süni şəkildə “gücləndirmək” deyil, onun normal fəaliyyətini sağlam həyat tərzi ilə dəstəkləməkdir.

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