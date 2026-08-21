32 il sonra Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn edildi
Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi İsmayılov Sərdar Cəfər oğlunun nəşinin qalıqları ailəsinə təhvil verilib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, şəhid hərbçi ilə Neftçala rayonunun Astanlı kəndində şəhidin doğulub boya-başa çatdığı evdə vida mərasimi keçirilib.
Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər, müharibə iştirakçıları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Cənazə namazı qılınıb.
Şəhidin nəşinin qalıqları hərbi orkestrin müşayiəti və yaylım atəşi altında Astanlı kənd qəbiristanlığında - Şəhidlər cərgəsində torpağa tapşırılıb.
Qeyd edək ki, Sərdar İsmayılov 27 avqust 1971-ci ildə Neftçala rayonunun Astanlı kəndində anadan olub. O, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərə qatılıb və 25 oktyabr 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi uğrunda döyüşlərdə itkin düşüb.