Bakıda 24 yaşlı hamilə qadın abortdan sonra ölüb
Bakıda 24 yaşlı hamilə qadın dünyasını dəyişib.
1news.az “Bakupost”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu Tibb Mərkəzində baş verib.
Belə ki, Tovuz rayon sakini Lalə Quliyevanın 5 aylıq hamiləliyi zamanı bətnindəki dölün qüsurlu olduğu müəyyən edilib. Bundan sonra qadın abort etdirmək qərarına gəlib.
Məlumata görə, abortdan sonra qadında güclü qanaxma baş verib və o həyatını itirib.
Qeyd olunub ki, bu, Lalə Quliyevanın ikinci hamiləliyi olub.
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