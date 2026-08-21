TƏBİB-dən biabırçı vəziyyətdə olan xəstəxana ilə bağlı açıqlama: Həmin hissə hazırda istifadə edilmir
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) sosial şəbəkələrdə Bakıda 6 saylı Uşaq Kliniki Xəstəxanasında antisanitar şəraiti əks etdirən görüntülərlə bağlı açıqlama verib.
TƏBİB-dən 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, sözügedən tibb müəssisəsi köhnə binada fəaliyyət göstərir.
Qeyd olunub ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə əks olunan hissə hazırda istifadə edilmir və xəstəxananın fəaliyyət zonasına daxil deyil.
“Həmin ərazidən tibb personalı, həkimlər və pasiyentlər istifadə etmir”, - deyə TƏBİB-in açıqlamasında bildirilib.
Qeyd edək ki, ötən gün jurnalist Ramilə Qurbanlı sosial şəbəkə hesabında Bakıda 6 saylı Uşaq Kliniki Xəstəxanasında antisanitar şəraitin hökm sürdüyünü əks etdirən fotolar paylaşmışdı.