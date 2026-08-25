 Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

First News Media16:39 - 25 / 08 / 2026
Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti filiz yataqlarının öyrənilməsi və istismarı ilə bağlı 2021-ci il tarixli Sərəncamında dəyişiklik edib.

1news.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, əvvəlki sənədin əhatə dairəsindən Qaşqaçay və Ağduzdağ filiz yataqları çıxarılıb və Sərəncam yalnız Elbəydaş filiz yatağını əhatə edəcək şəkildə uyğunlaşdırılıb.

Sənədə uyğun olaraq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə daha əvvəl bağlanan müqavilələrə xitam verilməsi və ya müvafiq dəyişikliklərin edilməsi tapşırılıb. Sərəncamdan irəli gələn digər məsələlərin həlli isə Nazirlər Kabinetinə həvalə olunub.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Rəsmi

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanları müzakirə edilib

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

Prezidentin sosial media hesablarında Buxarada İsmayıl Samani türbəsi ilə tanışlıqla bağlı video paylaşılıb

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Volodimir Zelenskini Ukraynanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibətilə təbrik edib

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Daşkənddən Buxaraya səfərlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Prezident və birinci xanım Buxarada

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Son xəbərlər

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

25 / 08 / 2026, 17:56

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

25 / 08 / 2026, 17:54

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

25 / 08 / 2026, 17:52

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

25 / 08 / 2026, 17:51

Bakıda yol ötürücülərinin və körpülərin texniki vəziyyəti yoxlanılır

25 / 08 / 2026, 17:44

"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq

25 / 08 / 2026, 17:32

Bakıda motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı

25 / 08 / 2026, 17:29

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

25 / 08 / 2026, 17:16

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

25 / 08 / 2026, 17:15

9 yaşlı qızın ögey anası tərəfindən döyüldüyü iddiasına komitədən REAKSİYA

25 / 08 / 2026, 17:03

Sabah bəzi rayonlarda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 08 / 2026, 16:54

“Sabah”–“Hapoel” oyunu ilə əlaqədar avtobusların dayanacağı dəyişdirildi

25 / 08 / 2026, 16:40

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

25 / 08 / 2026, 16:39

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi QSC-yə çevrilir

25 / 08 / 2026, 16:38

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:37

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:36

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

25 / 08 / 2026, 16:28

Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

25 / 08 / 2026, 16:23

Bakıda gecə klubu yanır

25 / 08 / 2026, 16:10

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür edib, Azərbaycanın dəstəyini qeyd edib

25 / 08 / 2026, 15:59
Bütün xəbərlər