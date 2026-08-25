"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq
Niderlandın "Tvente" klubu Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununa itkilərlə çıxacaq.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.
Stav Lemkin, Sem Lammers, Kristian Hlinsson zədə səbəbindən heyətdə yer almayacaq.
Xatırladaq ki, Niderlandda baş tutan ilk görüşdə "Qarabağ" rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Cavab matçı avqustun 27-də, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.
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