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Siyasət

Avstriyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

First News Media13:12 - Bu gün
Avstriyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avstriyanın AzərbaycanDA yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Etienn Berxtoldu qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Səfir Etienn Berxtold etimadnaməsinin surətini nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibətilə təbrik edərək, ona Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Görüş zamanı, Azərbaycan ilə Avstriya arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, turizm, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

Azərbaycan ilə Avstriya arasında siyasi dialoqun əhəmiyyəti vurğulanıb. Bununla yanaşı, qarşılıqlı səfərlərin və təmasların, siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin, o cümlədən parlamentlərarası əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynadığı qeyd edilib.

Tərəflər, həmçinin Azərbaycan ilə Avstriya arasında çoxtərəfli platformalar, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT və Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Sözügedən təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın və əlaqələndirmənin daha da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov Avstriyanın 2027–2028-ci illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi münasibətilə bir daha təbriklərini çatdırıb və qarşılıqlı əməkdaşlığa ümidvar olduğunu bildirib.

Daha sonra iqtisadiyyat, energetika və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən strateji enerji və nəqliyyat layihələri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynadığı vurğulanıb, cari ilin yanvar ayından etibarən Azərbaycan təbii qazının Avstriyaya tədarükünə başlanmasının məmnunluq doğurduğu bildirilib.

Görüşdə, həmçinin postmünaqişə dövründə regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, ölkəmiz tərəfindən bölgədə davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar və qarşıya çıxan çağırışlar barədə məlumat verilib. Bununla yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri diqqətə çatdırılıb.

Səfir Etienn Berxtold ölkəsinin Azərbaycanı mühüm və etibarlı tərəfdaş kimi qiymətləndirdiyini bildirərək, fəaliyyəti dövründə Azərbaycan ilə Avstriya arasında ikitərəfli əməkdaşlığın bütün istiqamətlər üzrə daha da inkişaf etdirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib.

Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

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