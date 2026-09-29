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Bakının 17 küçə və prospektində sıxlıq müşahidə olunur – SİYAHI

1news Redaksiyası09:03 - Bu gün
Bakının 17 küçə və prospektində sıxlıq müşahidə olunur – SİYAHI

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. 

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

5. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

7. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

10. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

11. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

12. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

13. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

15. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

16. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

17. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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