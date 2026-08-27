Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək
Bu gün saat 20:00-da "Qarabağ" Futbol Klubunun UEFA Konfrans Liqasında "Tvente"yə (Niderland) qarşı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq pley-off oyunu ilə əlaqədar "Bakı Metropoliteni" QSC-nin iş rejimi dəyişdiriləcək.
1news.az bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, "Gənclik" stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır saxlanılacaq. Növbətçilik əsasında köməkçi işçi qüvvəsi ayrılacaq.
"Nərimanov" və "28 May" stansiyalarında əlavə tədbirlər görüləcək.
Gün ərzində qatarlar mövcud qrafik üzrə hərəkəti davam etdirəcək.
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