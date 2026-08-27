 “Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

First News Media15:38 - Bu gün
“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin iyulun 14-də qəbul etdiyi "Balıqçılıq haqqında" qanunu təsdiqləyib.

1news.az xəbər verir ki, sənəd Azərbaycanda balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının ovunun və akvakulturanın təşkilinin, idarə edilməsinin, balıq və digər su bioresurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

Balıqçılıq haqqında qanunvericilik həmçinin Konstitusiyadan, ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, Su Məcəlləsindən, "Qida təhlükəsizliyi haqqında", "Heyvanlar aləmi haqqında", "Damazlıq heyvandarlıq haqqında", "Baytarlıq haqqında", "Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında" qanunlardan və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.

Balıqçılığın təşkili, balıq və digər su bioresurslarının artırılması, istifadəsi və mühafizəsi ilə əlaqədar yaranan su, torpaq, əmlak, ətraf mühitin mühafizəsi, balıq məhsulunun minimum keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin idarə olunması və digər münasibətlər bu Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla müvafiq normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir.

Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan bölməsində balıqçılığın təşkili, balıq və digər su bioresurslarının artırılması, istifadəsi və mühafizəsi bu Qanunla, habelə su qanunvericiliyi, ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə və digər beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənir.

Sərhəd su obyektlərində balıqçılığın təşkili, balıq və digər su bioresurslarının artırılması, istifadəsi və mühafizəsi su və dövlət sərhədi haqqında normativ hüquqi aktlar, habelə ölkənin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr nəzərə alınmaqla bu Qanunla tənzimlənir.

Ələt azad iqtisadi zonasında balıqçılıq sahəsində münasibətlər "Ələt azad iqtisadi zonası haqqında" qanunun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.

Qanunun tələblərini pozan şəxslər qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyət daşıyırlar.

Qanun qüvvəyə mindiyi gündən "Balıqçılıq haqqında" 27 mart 1998-ci il tarixli qanun ləğv edilir.

Paylaş:
106

Aktual

Rəsmi

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Cəmiyyət

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Siyasət

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Rəsmi

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Rəsmi

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

İlham Əliyev Moldova Prezidentini təbrik edib

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Daşkənddən Buxaraya səfərlə bağlı paylaşım edilib - VİDEO

Prezident və birinci xanım Buxarada

Son xəbərlər

Kolumbiyada 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:51

"Liverpul" Barkolanın transferi üçün PSJ ilə anlaşıb

Bu gün, 17:34

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyində yeni təyinatlar

Bu gün, 17:22

Sabirabadın 10 kəndində qaz olmayacaq

Bu gün, 17:13

“Bosniya qəssabı” Ratko Mladiç ölüb

Bu gün, 17:08

Bakıda Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 16:52

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Bu gün, 16:51

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Bu gün, 16:13

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Bu gün, 15:53

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Bu gün, 15:39

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Bu gün, 15:38

Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək

Bu gün, 15:29

“Evdə Tək 2” filminin ulduzu Tim Karri vəfat edib

Bu gün, 15:26

Hava Limanında sərnişindən kokain çıxdı

Bu gün, 15:17

Bakıda qadını intim görüntüləri ilə şantaj edən şəxs həbs edildi

Bu gün, 15:01

Ağsuda örüş sahəsindən 141 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlanıb

Bu gün, 14:43

Qlobal rəqəmsal xidmət təchizatçılarının Azərbaycanda ƏDV qeydiyyatı davam edir

Bu gün, 14:32

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:13

42 yaşlı qadın müəmmalı şəkildə öldü

Bu gün, 14:08

Sporting Intelligence: İnfantino Elxan Məmmədovu onu xilas edə biləcək şəxs kimi görür

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər