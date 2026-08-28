"Beşiktaş"ın Avropa Liqasındakı rəqibləri məlum oldu
Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun Avropa Liqasındakı rəqibləri bəlli olub.
1news.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" UEFA Avropa Liqasının liqa mərhələsində aşağıdakı komandalarla qarşılaşacaq:
Marsel - (Fransa)
Bayer Leverkuzen — (Almaniya)
Union SG — (Belçika)
Seltik — (Şotlandiya)
Kristal Pelas — (İngiltərə)
Omoniya — (Kipr)
Hapoel Beer-Şeva — (İsrail)
Hoffenhaym — (Almaniya)
Qeyd edək ki, Avropa Liqası matçları 16-17 sentyabr tarixlərində başlayacaq.
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